ജിയോ ഗിഗാഫൈബര്‍ വാണിജ്യാടിസ്ഥാത്തില്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് റിലയന്‍സ് ജിയോ. ഓഗസ്റ്റ് 12ന് നടക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ 42ാമത് വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ യോഗത്തില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതേ വേദിയില്‍ തന്നെ ജിയോഫോണിന്റെ പുതിയ പതിപ്പായ ജിയോഫോണ്‍ 3 യും അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പുതിയ വിവരം.

ജിയോഫോണ്‍ രണ്ടിനേക്കാള്‍ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനശേഷിയുമായാണ് ജിയോഫോണ്‍ 3 എത്തുന്നത്. മീഡിയാ ടെക്ക് പ്രൊസസര്‍ ആണ് ഫോണിനുണ്ടാവുകയെന്നാണ് വിവരം.

മൈസ്മാര്‍ട്‌പ്രൈസ് വെബ്‌സൈറ്റാണ് റിലയന്‍സ് ജിയോ പുതിയ 4ജി ഫീച്ചര്‍ ഫോണ്‍ അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. ജിയോ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല.

ഫോണില്‍ മീഡിയാ ടെക്‌പ്രൊസസര്‍ ആയിരിക്കുമെന്ന് മൈസ്മാര്‍ട്‌പ്രൈസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ആണ് സൂചന നല്‍കുന്നത്. ഇത് ശരിയാണെങ്കില്‍ ജിയോഫോണിന് വേണ്ടി മീഡിയാടെക് പ്രത്യേകം ചിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചേക്കും.

2017 ല്‍ നടന്ന വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ യോഗത്തിലാണ് ആദ്യ ജിയോഫോണ്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് 2018 ഓഗസ്റ്റില്‍ ജിയോഫോണ്‍ രണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇത് തുടരുകയാണെങ്കില്‍ ജിയോഫോണിന്റെ അടുത്ത പതിപ്പ് ഈ വര്‍ഷം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

Content Highlights: JioPhone 3 to be powered by MediaTek processor may launch with gigafiber in august 12