കൊല്ലം: ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത് ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാന്‍ രണ്ട് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ഐഎസ്ആര്‍ഓയ്ക്ക് അഭിനന്ദന സന്ദേശം അയച്ച കൊല്ലം പട്ടത്താനം എസ്എന്‍ഡിപി യുപി സ്‌കൂളിന് നന്ദി അറിയിച്ച് ഐഎസ്ആര്‍ഓയുടെ ട്വീറ്റ്.

സ്‌കൂള്‍ അയച്ചുകൊടുത്ത വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ആശംസാവാചകങ്ങളും ഒപ്പുകളും ആലേഖനം ചെയ്ത കാന്‍വാസ് ചിത്രവും ഐഎസ്ആര്‍ഓ ട്വീറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി.

We thank Government SNDP upper primary school from Pattathanam, Kollam, Kerala for their congratulatory message to the #TeamISRO for the launch of #Chandrayaan2 pic.twitter.com/8o1wcgbyFM