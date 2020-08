ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ജനപ്രിയമായ ഡ്രോണ്‍ ബ്രാന്റ് ആണ് ഡി.ജെ.ഐ. ലോകത്തെ 70 ശതമാനം വിപണിയും ഡി.ജെ.ഐയുടെ കയ്യിലാണ്. ഇന്ത്യയിലും ഡി.ജെ.ഐ. ഡ്രോണുകള്‍ ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്. എന്നാല്‍ സമീപകാലത്ത് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഡി.ജെ.ഐയുടെ ഡ്രോണുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ പറക്കുന്നതിന് വെല്ലുവിളി വര്‍ധിച്ചു വരികയാണ്.

ഈ മാസം മുതല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ 70 ശതമാനം പ്രദേശവും ഡ്രോണുകള്‍ പറത്തുന്നതിന് തുറന്നുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അധികൃതര്‍. 2014 ല്‍ കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഡ്രോണുകള്‍ക്ക് വന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍നിന്ന് മാറി രാജ്യത്തെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും ഡ്രോണുകള്‍ പറത്താന്‍ ഇതോടെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും.

എന്നാല്‍ റെഡ്‌സോണില്‍ പെടുന്ന 30 ശതമാനം മേഖലകളില്‍ ഡ്രോണുകള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ടാവും. നഗരപ്രദേശങ്ങള്‍, നയതന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലകള്‍, അതിര്‍ത്തി പ്രദേശം, വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ എന്നിവ റെഡ്‌സോണില്‍ പെടും.

എല്ലാ ഡ്രോണുകള്‍ക്കും അനുമതിയില്ല

അതേസമയം, എല്ലാ ഡ്രോണുകള്‍ക്കും ഈ അനുമതി ലഭിക്കില്ല. 2018-ല്‍ നിലവില്‍ വന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഡ്രോണ്‍ നയം അനുസരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചുള്ള ഡ്രോണുകള്‍ക്ക് മാത്രമേ രാജ്യത്ത് പറക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കൂ. ഇന്ത്യയില്‍ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഡ്രോണുകള്‍ പറത്തണമെങ്കില്‍ അവയ്ക്ക് 250 ഗ്രാമില്‍ താഴെ മാത്രമേ ഭാരമുണ്ടാവാന്‍ പാടുള്ളൂ. അതില്‍ എന്‍.പി.എന്‍.ടി. (നോ പെര്‍മിഷന്‍-നോ ടേക്ക് ഓഫ്) എന്ന പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ് വെയറും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കണം.

ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഡിജിറ്റല്‍ സ്‌കൈയിലൂടെ മുന്‍കൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഡ്രോണുകള്‍ ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്നത് തടയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ ലോക്ക് ആണ് എന്‍.പി.എന്‍.ടി. ഓരോ തവണ പറക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകം അനുമതി വാങ്ങിയിരിക്കണം. ഉപയോഗത്തിന് ഒരു മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് അതിനുള്ള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കണം.

നിരാശ വ്യക്തമാക്കി ഡി.ജെ.ഐ.

എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഈ നീക്കത്തില്‍ ഡി.ജെ.ഐ. ഒട്ടും സന്തുഷ്ടരല്ല. ഈ നയത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്താതെ തങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗം ഡ്രോണുകളും ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍ക്കില്ലെന്നാണ് ഡി.ജെ.ഐയുടെ നിലപാട്. നിലവിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഡി.ജെ.ഐ. ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍ക്കുന്ന ഡ്രോണുകളെല്ലാം എന്‍.പി.എന്‍.ടിയ്ക്ക് വിധേയമാകണം.

ഈ പുതിയ സംവിധാനം ഹാര്‍ഡ് വെയറുകളുടെ വിലവര്‍ധനവിന് ഇടയാക്കുമെന്നും നവീകരണത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുമെന്നും അത് പ്രാദേശിക, വിദേശ കമ്പനികളെല്ലാം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും സോഫ്റ്റ് വെയറും തയ്യാറാക്കേണ്ടതായി വരുമെന്നും ഡി.ജെ.ഐയുടെ ഇന്ത്യയിലെ പോളിസി മേധാവി മിതുല്‍ അറോറ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കുന്നതിനായി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ കമ്പനി തയ്യാറല്ലെന്ന് ഡിജെഐ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഈ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ബാധകമല്ലാത്ത 250 ഗ്രാമില്‍ താഴെ ഭാരമുള്ള ഡി.ജെ.ഐ. ടെല്ലോ, മാവിക് മിനി പോലുള്ള ഡ്രോണുകള്‍ വിപണിയിലുണ്ട്.

ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രോണ്‍ നയം

അതേസമയം വിദേശ കമ്പനികളെ അകറ്റാനും ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കാനുമുള്ള നീക്കമല്ല പുതിയ നിയമങ്ങള്‍. ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ക്കും വിദേശ കമ്പനികള്‍ക്കും ഈ നിയമങ്ങള്‍ ഒരു പോലെ ബാധകമാണ്. ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പുതിയ നയങ്ങള്‍ രൂപകല്‍പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്.

അതേസമയം, ഇതേ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കാന്‍ മറ്റ് വഴികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഡി.ജെ.ഐ. പറയുന്നു. നിലവില്‍ 16 ഡ്രോണ്‍ മോഡലുകള്‍ക്കാണ് എന്‍.പി.എന്‍.ടി. അനുമതിയുള്ളത്. അതില്‍ ഒന്നൊഴികെ മറ്റുള്ളവയെല്ലാം ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളുടേതാണ്.

അംഗീകൃത മോഡലുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ പറത്താനും സാധിക്കില്ല. അതിന് പൈലറ്റ് പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കാനും ഓരോ ഡ്രോണിനും പ്രത്യേകം ഐ.ഡി. നമ്പര്‍ ലഭിക്കാനും നിശ്ചിത തുക നല്‍കേണ്ടതായുണ്ട്.

