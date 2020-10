ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒരു ലൈവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിനിടെ ട്വിറ്ററില്‍ ജമ്മു-കശ്മീരിനെ ചൈനയുടെ ഭാഗമാക്കിക്കൊണ്ട് ജിയോ ടാഗ് നല്‍കിയ സംഭവം വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ-ചൈന അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കം രൂക്ഷമായിരിക്കെയുണ്ടായ സംഭവത്തില്‍ ശക്തമായ ഭാഷയില്‍ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ.

ട്വിറ്ററിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും എതിരായ ഏത് നീക്കവും അത് ഭൂപടത്തില്‍ പ്രതിഫലിച്ചാലും അംഗീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഇന്ത്യ ട്വിറ്ററിന് നല്‍കിയ കത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

അത്തരം ശ്രമങ്ങള്‍ ട്വിറ്ററിന് അപകീര്‍ത്തികരമാണെന്ന് മാത്രമല്ല. അതിന്റെ നിഷ്പക്ഷതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി ജാക്ക് ഡോര്‍സിയ്ക്ക് നല്‍കിയ കത്തില്‍ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, ഐടി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി അജയ് സോവ്‌നെ പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച ലേയിലുള്ള ഹാള്‍ ഓഫ് ഫെയിം യുദ്ധസ്മാരകത്തില്‍ നിന്നും നാഷണല്‍ സെക്യുരിറ്റി അനലിസ്റ്റായ നിതിന്‍ ഗോഖലെ പങ്കുവെച്ച ലൈവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റാണ് വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയത്. ഈ വീഡിയോയുടെ ലൊക്കേഷന്‍ ടാഗ് നല്‍കിയത് ജമ്മു -കശ്മീര്‍, പീപ്പള്‍സ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈന എന്നായിരുന്നു.

ഇത് ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നമാണെന്നാണ് ട്വിറ്റര്‍ പറയുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈകാരിക വിഷയങ്ങള്‍ മനസിലാക്കുന്നുവെന്നും അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും ജിയോ ടാഗ് പ്രശ്‌നം അതിവേഗം കണ്ടെത്തി പരിഹരിച്ചുവെന്നും ട്വിറ്റര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണകൂടത്തിനൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ട്വിറ്റര്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. കത്തില്‍ ഉന്നയിച്ച വൈകാരിക വിഷയങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും ട്വിറ്റര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

Content Highlights: India writes to Twitter on wrong geotag for Ladakh