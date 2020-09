ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ജെറ്റ് എൻജിനായിരുന്നു ജിടിആർഇ ജിടിഎക്സ്-35വിഎസ് കാവേരി . സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികൾ കാരണം ഈ ജെറ്റ് എൻജിൻ പ്രോഗ്രാം സ്തംഭിച്ചതോടെ മറ്റൊരു പദ്ധതിയുമായി മുന്നേറുകയാണ് പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടന (ഡിആർഡിഓ). ഭാവിയിലെ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കായി ജെറ്റ് എൻജിനുകൾ തദ്ദേശമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പുതിയ നിർമാണ സമുച്ചയം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഡിആർഡിഓ തയ്യാറാകുന്നത്.

110 കിലോ ന്യൂട്ടൺ പവർ ഉള്ള എൻജിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് ഡിആർഡിഓ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രൊജക്റ്റ് ആരംഭിച്ച് ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ജെറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ നിലവിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് മീഡിയം കോംബാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധ വിമാനങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ എൻജിനുകൾഉപയോഗിക്കുക.

കരാറിന്റെ ഭാഗമായി കാവേരി എൻജിൻ പ്രോഗ്രാമിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യ ഡി‌ആർ‌ഡി‌ഓക്ക് പൂർണമായി കൈമാറാത്തതിനാൽ സിഎജി നേരത്തെ സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിരിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയിലാണ് ഡിആർഡിഓ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

പുതിയ ജെറ്റ് എൻജിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഫ്രാൻ‌സിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിച്ചേക്കാമെന്നും ഇതിന്റെ ചർച്ചകൾ നിലവിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും എക്കണോമിക് ടൈംസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

