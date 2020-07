ന്യൂഡല്‍ഹി: ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യ നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്തിയ നടപടി വിവേചനപരമാണെന്നും ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ നിയമങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നുമുള്ള ചൈനയുടെ വാദം പൂര്‍ണമായും തെറ്റ്. ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളോട് ചൈന കാണിക്കുന്ന വിവേചനത്തിന്റെ നീണ്ട പട്ടിക തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുണ്ട്.

'ഗ്രേറ്റ് ഫയര്‍വാള്‍' വഴി ഇന്റര്‍നെറ്റ് സെന്‍സര്‍ഷിപ്പ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുക, ദീര്‍ഘകാല വിസയ്ക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍, നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ താരിഫ് ഇതര തടസങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ ചൈന നടത്തിവരുന്ന നിയന്ത്രിത വ്യാപാര/നിക്ഷേപ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടികതന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുള്ളതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

വിദേശ വ്യാപാരങ്ങള്‍ക്ക് കര്‍ശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിപണിയാണ് ചൈനയിലേത്. അമേരിക്ക ഉള്‍പ്പടെ പല യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള ഇന്റര്‍നെറ്റ് കമ്പനികള്‍ക്ക് ചൈനയില്‍ വിലക്കും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുമുണ്ട്.

ഇന്ത്യന്‍ വാര്‍ത്താമാധ്യമ വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ക്ക് അടുത്തിടെ ചൈന വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ന്യൂസ്‌പേപ്പര്‍ സൊസൈറ്റി (ഐഎന്‍എസ്) ഈ നടപടിയെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ചു. ചൈനീസ് മാധ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലും വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഐഎന്‍എസ് സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യന്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ചൈന ഇതുവരെ നിയന്ത്രണ, വിവേചന നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ചൈനീസ് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഗാവോ ഫെങിന്റെ വാക്കുകള്‍ ചൈനീസ് മാധ്യമമായ ഗ്ലോബല്‍ ടൈംസ് ട്വീറ്റുചെയ്തിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ നടപടി ചോദ്യംചെയ്യാന്‍ ചൈനയ്ക്ക് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചൈനയുമായി ഇന്ത്യക്ക് കരാറുകള്‍ ഒന്നുമില്ല. രാജ്യസുരക്ഷാ താല്‍പര്യവും പരമാധികാരവും കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആ വാദങ്ങളെ എളുപ്പത്തില്‍ പ്രതിരോധിക്കാനാവുമെന്ന് ഈ വിഷയത്തില്‍ പരിചിതനായ ഒരുദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

വാണിജ്യരംഗത്ത് ചൈന നടത്തിവരുന്ന നിയമവിരുദ്ധവും അന്യായവുമായ വാണിജ്യ സമ്പ്രദായങ്ങള്‍ വിദഗ്ദര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വാണിജ്യ ഇടപാടില്‍ ഇന്ത്യ ഇളവുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ചൈന ചരക്കുകള്‍ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യന്‍ വ്യവസായങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന തരത്തില്‍ വിലകുറഞ്ഞ ചൈനീസ് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കുന്നുകൂട്ടുന്നുണ്ടെന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ അതില്‍ പെടുന്നു.

ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ക്ക് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. ടിക് ടോക്ക് ഉള്‍പ്പെട 59 ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ ഇതുവഴി പുറത്തായി.

Content Highlights: 59 apps ban, india can defend china WTO threat over ban on 59 mobile apps