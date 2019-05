സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോ:ചൈനീസ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് സ്ഥാപനമായ വാവേയ്ക്ക് അമേരിക്കന്‍ ഭരണകൂടം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വ്യവസായ നിയന്ത്രണം പുതിയ തലത്തിലേക്ക്. നിയന്ത്രണം വന്നതോടെ വാവേയ്ക്ക് നല്‍കി വന്നിരുന്ന ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ പിന്തുണ പിന്‍വലിക്കാന്‍ ഗൂഗിള്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ വാവേ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളില്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ ലഭിക്കില്ല.

വാവേയെ യു.എസ്. വാണിജ്യ വകുപ്പ് കരിമ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ആഗോള തലത്തില്‍ വാവേ പ്രതിസന്ധിയിലായത്. അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സാധന സേവന കൈമാറ്റങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതില്‍ വാവേയ്ക്ക് വിലക്കുവന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഗൂഗിളും വാവേയുമായുള്ള ഇടപാടുകള്‍ നിര്‍ത്തിവെക്കുന്നത്.

ഇതോടെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് പിന്തുണ വാവേ ഫോണുകള്‍ക്ക് നഷ്ടമാവും. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ ബാധിക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന വാവേ ഫോണുകളില്‍ ഗൂഗിള്‍ പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ നിന്നുള്ള ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

അതായത് വാവേയുടെ പി 30, പി 30 പ്രോ, മേറ്റ് 20 പ്രോ ഉള്‍പ്പടെ പഴയതും പുതിയതുമായ ഫോണുകളില്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ ഇനി ലഭിക്കില്ല.

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ അനുമതിയോടെ അമേരിക്കന്‍ വാണിജ്യ വകുപ്പ് വാവേ ടെക്‌നോളജീസിനേയും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായുള്ള അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളേയും കരിമ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്.

അതേസമയം ഇങ്ങനെ ഒരു ആന്‍ഡ്രോയിഡ് നിരോധനം വാവേ നേരത്തെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണെന്ന് വാവേയുടെ ഹൈസിലിക്കണ്‍ ചിപ്പ് ഡിവിഷന്‍ പറഞ്ഞു. ആറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് നിരോധനം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ വാവേ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ആന്‍ഡ്രോയിഡിന് പകരം സ്വന്തം സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ഓഎസ് അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

മേയ് 21 ന് വാവേയുടെ അനുബന്ധ ബ്രാന്റായ ഓണര്‍ പുതിയ ഓണര്‍ 20 സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് നിരോധനം വന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ എന്തായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ അടുത്ത നീക്കമെന്ന് കണ്ടറിയണം.

