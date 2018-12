ന്യൂഡല്‍ഹി: ചൈനീസ് ടെലികോം സ്ഥാപനമായ വാവേ (Huawei) 5 ജി സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ഇന്ത്യയില്‍. നേരത്തെ മുന്‍നിര 5 ജി ടെക്‌നോളജി സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇന്ത്യ സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോഴും വാവേ, ZTE പോലുള്ള ചൈനീസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതില്‍ വാവേ അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് 5 ജി പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കായി ഇന്ത്യ വാവേയ്ക്ക് അനുമതി നല്‍കുന്നത്.

ഇപ്പോള്‍ 5ജി പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കായി വാവേയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ടെലികോം സെക്രട്ടറി നല്‍കിയ സന്ദേശത്തില്‍ വാവേയുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അഭിന്ദനവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയ, എറിക്‌സണ്‍, സാംസങ് പോലുള്ള കമ്പനികള്‍ സര്‍ക്കാരിന് മുന്നില്‍ 5ജി സാങ്കേതിക വിദ്യ പദ്ധതികള്‍ അവതരിപ്പിച്ചുവരികയാണ്.

വാവേയുടെ സ്ഥാപകന്റെ മകളും കമ്പനിയുടെ ചീഫ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഫീസറുമായ മെങ് വാന്‍ഷോ അമേരിക്കയുടെ ഇറാന്‍ ഉപരോധ നിബന്ധനകള്‍ ലംഘിച്ചുവെന്ന കുറ്റമാരോപിച്ച് കാനഡയില്‍ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഇത് അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള പുതിയ തര്‍ക്കത്തിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ചൈനയുടെ സൈനിക സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള വാവേയുടെ അടുത്തബന്ധമാണ് ആഗോള തലത്തില്‍ വാവെയെ സംശയമുനയിലാക്കുന്നത്. അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടന്‍, കാനഡ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂസീലന്‍ഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ അവരുടെ 5ജി സംവിധാനങ്ങളില്‍ വാവെയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ജര്‍മനിയും മറ്റ് യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളും ചൈനീസ് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടേതായ രീതിയില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ സാഹചര്യത്തിലും രാജ്യത്തെ 5ജി സാങ്കേതിക വികസന രംഗത്ത് വാവേയ്ക്ക് അനുമതി നല്‍കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയമാനങ്ങളും കല്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ആഗോള തലത്തില്‍ മുന്‍നിര ടെലികോം ഉപകരണ ദാതാവെന്ന നിലയില്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കിടയില്‍ സുരക്ഷിതത്വവും വിശ്വാസ്യതയും വളര്‍ത്തുകയെന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും തങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ പിന്തുണയുണ്ട്. രാജ്യത്ത് തങ്ങള്‍ക്ക് മികച്ച പ്രവര്‍ത്തന പാരമ്പര്യമാണുള്ളതെന്നും സര്‍ക്കാരുമായും മറ്റ് ഓഹരി ഉടമകളുമായും തുടര്‍ന്നും സഹകരിക്കുമെന്നും വാവേ വ്യക്തമാക്കി.

വാവെയെ കുറിച്ച് ആശങ്കകളുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ സുപ്രധാന മേഖലകളിലെ ചൈനീസ് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അലിഖിത നിയമങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

