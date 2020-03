എച്ച്ബിഒ ചാനലിലെ എമ്മി അവാര്‍ഡ് പുരസ്‌കാരത്തിനര്‍ഹമായ ആക്ഷേപഹാസ്യ പരിപാടിയാണ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ടുനൈറ്റ് വിത്ത് ജോണ്‍ ഒലിവര്‍. ലോകത്തിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ ഞായറാഴ്ച രാത്രികളില്‍ ചാനലില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാറുള്ള ഈ പരിപാടി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലെ പരിപാടി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മണിയോടെ ജനപ്രിയ സ്ട്രീമിങ് വെബ്‌സൈറ്റായ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാറിലുമെത്തും.

എന്നാല്‍ അടുത്തിടെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ടുനൈറ്റ് വിത്ത് ജോണ്‍ ഒലിവര്‍ എപ്പിസോഡ് ഇതുവരെയും ഹോട്ട്‌സ്റ്റാര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കാണിച്ചിട്ടില്ല. എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇന്ത്യയില്‍ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് ഹോട്ട്‌സ്റ്റാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

പരിപാടിയുടെ അവതാരകനായ ജോണ്‍ ഒളിവര്‍തന്നെയാണ് ഹോട്ട്‌സ്റ്റാറിന്റെ നിലപാടിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പരിപാടിയിലൂടെ തന്നെ ഈ വിവരം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. ഹോട്ട് സ്റ്റാര്‍ പരിപാടി കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പരിപാടിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലില്‍ ഈ എപ്പിസോഡ് ലഭ്യമാണ്.

"A couple of weeks ago we did a story on India's PM - Narendra Modi...which some die hard Modi supporters like Arnab Goswami, the Tucker Carlson of India, did not enjoy" 😡 Dear @iamjohnoliver - Indians are very cultured folks - we take umbrage if our father is insulted. Ok? pic.twitter.com/Zq8gIbXUaP