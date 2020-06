മുന്‍നിര വാഹന നിര്‍മാതാക്കളായ ഹോണ്ടയ്ക്ക് നേരെ റാന്‍സംവെയര്‍ ആക്രമണം. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് കമ്പനിയുടെ കംപ്യൂട്ടര്‍ ശൃംഖല തകരാറിലായി. ഇത് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രയത്‌നത്തിലാണ് കമ്പനി. അതിനിടെ ഹോണ്ടയുടെ ചില നിര്‍മാണശാലകളും ഉപഭോക്തൃ, സാമ്പത്തിക സേവന കേന്ദ്രങ്ങളും താല്‍കാലികമായി പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിവെച്ചു. എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി നിലവില്‍ തെളിവില്ലെന്ന് ഹോണ്ട പറഞ്ഞു.

സ്‌നേക്ക് എന്ന പേരിലുള്ള റാന്‍സം വെയര്‍ വൈറസ് ആണ് ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. കമ്പനിയുടെ കംപ്യൂട്ടര്‍ ശൃംഖലയില്‍ കടന്നുകയറി അതിലെ ഫയലുകളെയും മറ്റ് വിവരങ്ങളെയും എന്‍ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് 'തടവിലാക്കുകയും' അത് തിരികെ ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് റാന്‍സംവെയര്‍ ആക്രമണം.

At this time Honda Customer Service and Honda Financial Services are experiencing technical difficulties and are unavailable. We are working to resolve the issue as quickly as possible. We apologize for the inconvenience and thank you for your patience and understanding.