വിചിത്രമായൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയത്. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിന്റെ പേര് ഇനി മുതൽ ഗുജറാത്തിൽ 'കമലം' എന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് റുപാനിയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കാഴ്ചയിൽ താമരയെ പോലെ ഉള്ളതിനാലാണ് 'കമലം' എന്ന് പേര് നൽകിയത് എന്നാണ് റുപാനി പറയുന്നത്. താമര ബി.ജെ.പിയുടെ ചിഹ്നവുമാണ്.

Gujarat CM renamed Dragon fruit as Kamalam cz it looks like lotus.



Banana be like: pic.twitter.com/Rf9GdswLIj