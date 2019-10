ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇസ്രായേലി സ്‌പൈവെയര്‍ ആക്രമണം ഇന്ത്യന്‍ ഉപയോക്താക്കളെ ഏത് രീതിയിലാണ് ബാധിച്ചതെന്ന് വിശദീകരിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വാട്‌സാപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമം ലംഘിച്ചവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞു.

'സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഉള്‍പ്പെടെ ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കനുസൃതമായി സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ശനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്നും പ്രോട്ടോക്കോളുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. നിരപരാധികളായ ഒരു പൗരനും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടില്ലെന്നും അവരുടെ സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കാന്‍ മതിയായ സുരക്ഷാ മാര്‍ഗങ്ങളുണ്ട് എന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

സ്‌പൈ വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണുകള്‍ ഹാക്ക് ചെയ്തുവെന്നാരോപിച്ച് ഇസ്രായേല്‍ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എന്‍എസ്ഓ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന സൈബര്‍ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ വാട്‌സാപ്പ് ഉടമസ്ഥരായ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ആണ് പരാതി നല്‍കിയത്.

മാല്‍വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണ്‍ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വരുന്ന സന്ദേശങ്ങളും മറ്റ് ആശയവിനിമയങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്‍എസ്ഓ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് ഫെയ്‌സബുക്ക് ആരോപിക്കുന്നു. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, രാഷ്ട്രീയ വിമതര്‍, നയതന്ത്രജ്ഞര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സൈബര്‍ ആക്രമണം. വാട്‌സാപ്പ് മെസഞ്ചര്‍ ഇതിനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. വാട്‌സാപ്പില്‍ നിരവധി അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയ എന്‍എസ്ഓ ഗ്രൂപ്പ് ഏപ്രില്‍-മേയ് കാലയളവില്‍ വാട്‌സാപ്പ് സെര്‍വറുകളിലൂടെ അപകടകരമായ കോഡുകള്‍ അയച്ചുവെന്നും ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പറഞ്ഞു.

20 രാജ്യങ്ങളിലായി 1400 വാട്‌സാപ്പ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരെ എന്‍എസ്ഓ ഗ്രൂപ്പ് മാല്‍വെയര്‍ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ആരോപിക്കുന്നത്. എന്‍എസ്ഓ ഗ്രൂപ്പ് നിര്‍മിച്ച പെഗാസസ് എന്ന മാല്‍വെയര്‍ ആണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പറഞ്ഞു. നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരും സൈബര്‍ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. എന്നാല്‍ വാട്‌സാപ്പിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ എന്‍എസ്ഓ ഗ്രൂപ്പ് നിഷേധിച്ചു.

വാട്സ്ആപ്പില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരുടെ സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുന്നതില്‍ ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്റിന് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാന്‍ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ വാട്സ്ആപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാര്‍ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്ന കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം. മറ്റൊരാളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന മോദി സര്‍ക്കാരിനെ പിടികൂടിയെന്നും ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ സ്വകാര്യക്കെതിരെ പോരാടിയെന്നും നിരീക്ഷണ സംവിധാനമൊരുക്കിയെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സുര്‍ജേവാല ആരോപിച്ചു. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി സര്‍ക്കാരിന് നോട്ടീസ് നല്‍കണമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍, ആക്ടിവിസ്റ്റുകള്‍, പതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ ചാരപ്പണി നടത്തുകയും സ്വന്തം പൗരന്മാരെ കുറ്റവാളികളെപ്പോലെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സര്‍ക്കാരിന് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ നയിക്കാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും സുര്‍ജേവാല മറ്റൊരു ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

മുന്‍രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖര്‍ജിയുടെ ഓഫീസിനെതിരെ രഹസ്യനിരീക്ഷണം നടത്താനുണ്ടായ ശ്രമവും അന്നത്തെ സൈനിക മേധാവി വികെ സിങിനെതിരെ നടന്ന രഹസ്യനിരീക്ഷണവും ഓര്‍മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് രവിശങ്കര്‍പ്രസാദ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണത്തിന് മറുപടി നല്‍കിയത്.

