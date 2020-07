ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി അവതരിപ്പിച്ച ഗൂഗിള്‍ പേ സേവനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ആഗോള പണമിടപാട് ഉല്‍പന്നം അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഗൂഗിള്‍. പേയ്മെന്റുകള്‍ എങ്ങനെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാമെന്നതില്‍ ഇന്ത്യ ഒരു ആഗോളമാനം കൊണ്ടുവന്നുവെന്ന് ഗൂഗിള്‍ ഫോര്‍ ഇന്ത്യ 2020 പരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെ ഗൂഗിള്‍, ആല്‍ഫബെറ്റ് സിഇഒ സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ പറഞ്ഞു.

ആദ്യമായി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ആഗോള വിപണിയില്‍ മികച്ച ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ജി-പേ. ഓട്ടോക്കാരന് കാശ് കൊടുക്കുന്നതും ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് പണം അയക്കുന്നതും ജി-പേ എളുപ്പമാക്കി. ഡിജിറ്റല്‍ പേമെന്റുകള്‍ എങ്ങനെയാവണം എന്നതില്‍ ഇന്ത്യ ഒരു ആഗോളമാനം കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും അത് തങ്ങളെ ഒരു ആഗോള ഉല്‍പ്പന്നം നിര്‍മിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡിസംബറില്‍ ഇന്ത്യയിലെ യു.പി.ഐ. അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണമിടപാട് സംവിധാനം പൊലെ ഒരു സേവനം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഗൂഗിള്‍ യു.എസ്. ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് ബോര്‍ഡിന് നിര്‍ദേശം സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. 'ഫെഡ്‌നൗ' എന്ന പേരില്‍ ആര്‍.ടി.ജി.എസ്. പണമിടപാട് അതിവേഗം സാധ്യമാക്കുന്നൊരു സേവനവും ഗൂഗിള്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് ബോര്‍ഡിന് നല്‍കിയ കത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ യു.പി.ഐ. നടപ്പിലാക്കിയതിനെ പ്രശംസിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ജി-പേ ആപ്പിനെ കൂടാതെ പ്രൈമറി വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വായന മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 'ബോലോ' എന്ന പേരില്‍ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗൂഗിള്‍ പുറത്തിറക്കാന്‍ പോവുകയാണ്.

