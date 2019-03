തൊഴിലാളികള്‍ക്കിടയില്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായ വന്‍ അഴിച്ചുപണി നടത്തി ഗൂഗിള്‍. ഗൂഗിളിന്റെ ലാപ്‌ടോപ്പ്, ടാബ്‌ലെറ്റ് നിര്‍മാണ വിഭാഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളികളെ ഗൂഗിളിന്റെയും ആല്‍ഫബെറ്റിന്റേയും കീഴിലുള്ള മറ്റ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഗൂഗിള്‍.

നിരവധി തൊഴിലാളികളെ ഈ മാറ്റം ബാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍, ടെക്‌നിക്കല്‍ പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍മാര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ മാറ്റം കിട്ടിയവരില്‍ പെടും. പിക്‌സല്‍ഫോണ്‍, ഗൂഗിള്‍ ഹോം സ്മാര്‍ട് സ്പീക്കര്‍ പോലുള്ള ഗൂഗിളിന്റെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് തൊഴിലാളികളെ മാറ്റിയത്.ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പല പ്രൊജക്ടുകളും നിര്‍ത്തലാക്കി പുതിയ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവാന്‍ ഇവര്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായി.

അതേസമയം ഗൂഗിള്‍ ലാപ്‌ടോപ്പ്, ടാബ് ലെറ്റ് നിര്‍മാണം പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കാനിടയില്ല. ചുരുങ്ങിയ ചിലവില്‍ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചാവും മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കം. എന്തായാലും ഗൂഗിളിന്റെ പിക്‌സല്‍ സ്ലേറ്റ്, പിക്‌സല്‍ബുക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് വിപണിയില്‍ വലിയ്‌സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിജയകരമായി പോവുന്ന പിക്‌സല്‍ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍, ഗൂഗിള്‍ ഹോം പോലുള്ള വിഭാഗങ്ങള്‍ വിപുലീകരിക്കാനായിരിക്കും ഗൂഗിളിന്റെ ശ്രമം.

Content Highlights: Google is reportedly pulling ‘dozens’ of engineers from laptop tablet sections