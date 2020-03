ഗൂഗിൾ ഡവലപ്പർമാർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രതിവർ പരിപാടിയായ ഐ/ഒ കോണ്‍ഫറന്‍സ് പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കി. മേയില്‍ നടക്കാനിരുന്ന പരിപാടി കൊറോണ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി നടത്താനായിരുന്നു ഒടുവിലത്തെ തീരുമാനം. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിപാടിയും ഒഴിവാക്കി.

ഡെവലപ്പര്‍മാരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും ജനങ്ങളുടേയും ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും പരിഗണിച്ച് ഇത്തവണത്തെ ഐ/ഒ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നടത്തുന്നില്ലെന്ന് ഗൂഗിള്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം പുതിയ ഗൂഗിള്‍ ഉല്‍പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഇനിയെപ്പോള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

സാധാരണ 7000 ല്‍ അധികം ആളുകള്‍ പങ്കെടുക്കാറുള്ള സാങ്കേതിക വ്യവസായ രംഗത്തെ സുപ്രധാനമായൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഗൂഗിള്‍ ഐ/ഒ കോണ്‍ഫറന്‍സ്. ഗൂഗിളിന്റെ പല സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ വേദിയിലാണ്.

കോണ്‍ഫറന്‍സ് പിന്‍വലിച്ചതോടെ കോണ്‍ഫറന്‍സിനായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവര്‍ക്ക് പണം തിരികെ നല്‍കുകയോ ബുക്കിങ് അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയോ ചെയ്യും.

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities — and in line with “shelter in place” requirements by the local Bay Area government — we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3)