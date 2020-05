രണ്ട് മുന്‍നിര സാങ്കേതിക വിദ്യാ കമ്പനികളായ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ഗൂഗിളും തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരെ 2020 അവസാനം വരെ വീട്ടില്‍ തന്നെയിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാന്‍ അനുവദിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ഒരു യോഗത്തിനിടയിലാണ് ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃസ്ഥാപനമായ ആല്‍ഫബെറ്റ് ഇക്കാര്യം ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞതെന്ന് 9റ്റു5ഗൂഗിള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ഓഫീസില്‍ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കായി ജൂണിലോ ജൂലായിലോ ഓഫീസുകള്‍ തുറക്കുമെന്ന് ഗൂഗിള്‍ സിഇഒ സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ പറഞ്ഞതായും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. എന്ന് മുതല്‍ ഓഫീസ് തുറക്കുന്നോ അന്ന് മുതല്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ഉറപ്പുവരുത്തും.

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 2020 അവസാനം വരെ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലിചെയ്യാന്‍ മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് അനുവാദം നല്‍കിയതായി കമ്പനി വക്താവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദി വെര്‍ജ് ആണ് റിപ്പോര്‍ട്ട ചെയ്തത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഓക്ടോബര്‍ വരെ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാന്‍ അനുവാദം നല്‍കുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ആമസോണും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒക്ടോബര്‍ വരെ അത് തുടരാന്‍ അനുവാദം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

