ഗൂഗിള്‍ പ്ലസ് സേവനം ഗൂഗിള്‍ പൂര്‍ണമായും അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുകാലത്ത് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് രംഗത്തിറക്കിയ ഗൂഗിള്‍ പ്ലസ് ഗൂഗിളിന്റെ പരാജയപ്പെട്ട ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. സാധാരണ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സേവനം ഗൂഗിള്‍ പ്ലസ് നേരത്തെ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിന്റെ എന്റര്‍പ്രൈസ് പതിപ്പും പിന്‍വലിക്കുന്നതോടെ ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിന് പൂര്‍ണ അന്ത്യമാവുകയാണ്.

ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിന് പകരമായി ഗൂഗിള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സേവനമാണ് ഗൂഗിള്‍ കറന്റ്‌സ്. ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിന്റെ ഐഓഎസ്, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ ഗൂഗിള്‍ കറന്റ്‌സ് എന്ന് പേരില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് മുതല്‍ ഈ ആപ്പുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

നിലവില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അവതിരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഗൂഗിള്‍ കറന്റ്‌സ്, സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിലെ ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായി അവതരിപ്പിക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

പുതിയ ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സും പുതിയ ചില ഫീച്ചറുകളുമായാണ് ഗൂഗിള്‍ കറന്റ്‌സ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹോം സ്‌ക്രീനില്‍ ഇഷ്ടാനുസരണം മാറ്റം വരുത്താം. പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് പോസ്റ്റുകള്‍ ക്രമീകരിക്കുകയും ദൃശ്യമാക്കുകയും ചെയ്യാം.

ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിനെ പോലെതന്നെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പോസ്റ്റുകളില്‍ കമന്റ് ചെയ്യാനും പോസ്റ്റുകളിലൂടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാനും അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കാനും സാധിക്കും. ഓരോ പോസ്റ്റുകളുടേയും പ്രചാരം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനവുമുണ്ട്. ടാഗുകളും വിഷയങ്ങളും ആളുകള്‍ക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനാവും.

2011-ല്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിന് ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി ഉപയോക്താക്കളെ കിട്ടിയിരുന്നു. ജിമെയില്‍ ഉപയോക്താക്കളില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗം ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിലും അംഗങ്ങളായി. എന്നാല്‍ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏറെയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഗൂഗിള്‍ പ്ലസില്‍ ആളുകളുടെ വരവ് കുറവായിരുന്നു. ഒരു സോഷ്യല്‍ മീഡിയ എന്ന രീതിയില്‍ ആരും തന്നെ ഗൂഗിള്‍ പ്ലസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

പലവിധ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെയോ ട്വിറ്ററിനേയോ നേരിടാന്‍ ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിന് സാധിച്ചില്ല.

2018 ഒക്ടോബറിലാണ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കുള്ള ഗൂഗിള്‍ പ്ലസ് സേവനം നിര്‍ത്തലാക്കുന്നതായി കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2019 ഏപ്രിലില്‍ സേവനം നിര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോള്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന സേവനവും ഗൂഗിള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.

