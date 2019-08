ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയായ ഗഗന്‍യാനിലെ ആദ്യ സംഘത്തില്‍ വനിതകളായ ബഹാരാകാശ സഞ്ചാരികള്‍ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ആദ്യ ബഹിരാകാശ സംഘത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റുകളെയാണ് ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ പരിഗണിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റ് പദവിയില്‍ ഒരു വനിത പോലും ഇല്ല എന്നതിനാല്‍ ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ സംഘത്തിലും വനിതകളുണ്ടാവില്ലെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ ഭാവിയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളില്‍ സാധാരണ പൗരന്‍മാരും സ്ത്രീകളും ഭാഗമാവുമെന്നും ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് എന്‍.ഡി.ടി.വി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ബഹിരാകാശ യാത്രികരാകാന്‍ യോഗ്യരായവരുടെ അവസാന പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ. ഇത് അടുത്ത മാസത്തോടെ പൂര്‍ത്തിയാകും.

ഇവരില്‍ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തുന്നവരെ ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ റഷ്യയില്‍ അയച്ച് പരിശീലനം നല്‍കും. ഇവരില്‍ മൂന്ന് ബഹിരാകാശ യാത്രികരാവും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ദൗത്യത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുക. മുന്‍പ് മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ആദ്യ യാത്രയയില്‍ ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റുമാരെ തന്നെയാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗഗന്‍യാന്‍ ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി ഫ്രാന്‍സും റഷ്യയും ഇന്ത്യയോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്.

2018 സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനോഘോഷ വേളയിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗഗന്‍യാന്‍ മിഷന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. 10000 കോടി രൂപയാണ് ഗഗന്‍യാന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചിലവ്.

