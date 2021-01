കോഴിക്കോട്: ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെ പേരില്‍ വ്യാജ എഫ്ബി അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പണംതട്ടുന്ന സംഭവം പെരുകുന്നു. ഉപയോക്താക്കളുടെ പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രം മോഷ്ടിച്ച് വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് യഥാര്‍ത്ഥ വ്യക്തിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ബന്ധപ്പെട്ട് പണം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകാരുടെ രീതി. ഇതിനോടകം നിരവധി സംഭവങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തി പണം തട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറില്‍ കേരളാ പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. വിരമിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരിലും മറ്റും വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകള്‍ നിര്‍മിച്ച് പരിചയക്കാരില്‍ നിന്നും പണം തട്ടിയ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ്.

സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ പേരിലും പണംതട്ടുന്നു

യഥാര്‍ത്ഥ വ്യക്തിയുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള അതേ പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നാണ് പണം കടം ചോദിച്ചുള്ള സന്ദേശം ലഭിക്കുക. എന്തെങ്കിലും അടിയന്തിര ആവശ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അഭ്യര്‍ത്ഥന. കാശ് കയ്യിലുള്ളവര്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി പണം അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം പണം നല്‍കിയവര്‍ യഥാര്‍ത്ഥ വ്യക്തിയോട് കാര്യമന്വേഷിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചറിയുക.

കോഴിക്കോട് ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക് ഇതേ രീതിയില്‍ ഒരു സന്ദേശം ലഭിച്ചു. ആശുപത്രി ആവശ്യത്തിനായി അടിയന്തിരമായി പണം ആവശ്യമുണ്ടെന്നും സഹായിക്കുമോ എന്നും ചോദിച്ചായിരുന്നു സന്ദേശം. നാട്ടിലെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ വടിവോടെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സന്ദേശത്തില്‍ സംശയം തോന്നിയ ആള്‍ അയാളെ നേരില്‍ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോളാണ് ഈ രീതിയില്‍ പലയാളുകളില്‍ നിന്നും ആരോ തന്റെ പേരില്‍ പണം തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം സുഹൃത്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ജാഗ്രത പാലിക്കുക

നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് ചിലപ്പോള്‍ പണം സഹായമായി വേണ്ടി വന്നേക്കാം. എങ്കിലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴി പണം കടം ചോദിച്ച് സന്ദേശം ലഭിച്ചാല്‍ തീര്‍ച്ചയായും അയാളെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പണം അയക്കുക.

