കോഴിക്കോട്: ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങള്‍ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാനും അതുവഴി വോട്ടെടുപ്പില്‍ തിരിമറി നടത്താനും സാധ്യമാണെന്ന് മുന്‍ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കണ്ണന്‍ ഗോപിനാഥന്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളുടെയും വിവിപാറ്റ് സംവിധാനത്തിന്റെയും ന്യൂനതകൾ കണ്ണന്‍ ഗോപിനാഥന്‍ തുറന്നു പറഞ്ഞത്.

ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീന്‍ പൂര്‍ണ സുരക്ഷിതമാണെന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ണന്‍ ഗോപിനാഥന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. വിവിപാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ പഴതുകളടയ്ക്കുന്നതിന് പകരം കൂടുതല്‍ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുകയാണുണ്ടായതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ പ്രശ്‌നം ഉടനടി പരിഹരിക്കപ്പെടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളില്‍ നടത്തുന്ന മോക്ക് പോള്‍ പരിശോധന പഴുതുകളടയ്ക്കുന്ന പരിശോധനയല്ല. ചില വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളില്‍ മാത്രം കൃത്രിമത്വം കാണിക്കാന്‍ ഒരാള്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ പിടിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. പിടിക്കപ്പെട്ടാല്‍ തന്നെ വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിന്റെ തകരാര്‍ മാത്രമായി പരിഗണിച്ച് അത് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

The fact that so many VVPAT slip counting has tallied with EVMs does instill a lot of confidence that such a manipulation wouldn't have happened in the past.



