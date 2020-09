ആഗോളതലത്തില്‍ കമ്പനിയെ നിയമക്കുരുക്കിലാക്കുന്ന എന്ത് ഉള്ളടക്കവും നീക്കം ചെയ്യുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്. ഇക്കാര്യം ഉള്‍പ്പെടുത്തി കമ്പനിയുടെ സേവന വ്യവസ്ഥകള്‍ പരിഷ്‌കരിച്ചു. ഒക്ടോബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ഇത് നിലവില്‍ വരുമെന്നും ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് വ്യക്തമാക്കി.

ഈ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ഒരാളുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അയാളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ നീക്കം ചെയ്യാനോ അത് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനോ കമ്പനിയ്ക്ക് സാധിക്കും.

അതേസമയം ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ പേരില്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ നിരന്തരം നിയമപടികള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പുതിയ വ്യവസ്ഥ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, യുഎസ് ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

'ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് പ്രതികൂലമായി വരുന്ന നിയമപരമോ റഗുലേറ്ററി തലത്തിലോ ഉള്ള ആഘാതങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും ന്യായമായും ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ നിര്‍ണയിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍, സേവനം, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കാനും ഞങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കും.' എന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമെന്ന ഭീഷണി മുഴക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് പുതിയ അറിയിപ്പ് എത്തിയത്. പുതിയ വ്യവസ്ഥ ആഗോള തലത്തില്‍ ബാധകമാവും. അതേസമയം, ഈ നീക്കം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന വിമര്‍ശനം ഉയരുന്നുണ്ട്.

