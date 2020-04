ഇസ്രായേല്‍ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എന്‍എസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പെഗാസസ് എന്ന സ്പൈ വെയര്‍ വാട്സാപ്പ് വഴി ഫോണുകളില്‍ പ്രവേശിച്ചുവെന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആഗോളതലത്തില്‍ വലിയ കോലാഹലങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ എന്‍എസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ വാട്സാപ്പ് കേസ് നല്‍കിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെതിരെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാരോപണവുമായി രംഗത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ് എന്‍എസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മേധാവി ഷലേവ് ഹുലിയോ. 2017 ല്‍ ആപ്പിള്‍ ഐഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കളെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് തന്നെ പെഗാസസ് മാല്‍വെയര്‍ വാങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ഹുലിയോയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

വാട്‌സാപ്പ് വഴി പെഗാസസ് പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് നല്‍കിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളിലാണ് ഹുലേവ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയത്. 2017 ഒക്ടോബറില്‍ രണ്ട് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പ്രതിനിധികള്‍ പെഗാസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായി സമീപിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഹുലിയോ പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ ഒരു ഹാക്കിങ് ടൂള്‍ എന്ന നിലയില്‍ പെഗാസസിനെ വാങ്ങാനല്ല ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചതെന്നും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ അനലറ്റിക്കല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനായ ഒനാവോ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ഫോണുകളില്‍ വിശകലന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി പെഗാസസിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും കോടതി രേഖകളെ ഉദ്ധരിച്ച് വൈസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ആപ്പിള്‍ ഫോണുകളില്‍ ഒനാവോ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വിവര ശേഖരണം ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലേത് പോലെ ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് കണ്ടതിനാലാണ് പെഗാസസ് സോഫ്റ്റ് വെയറിന്റെ ചില ശേഷികള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് കമ്പനി പ്രതിനിധികള്‍ പറഞ്ഞു.

ആറ് മാസം മുമ്പ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് നല്‍കിയ വസ്തുതകളില്‍ നിന്നും ശ്രദ്ധതിരിക്കാനാണ് എന്‍എസ്ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോള്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പറഞ്ഞു.

ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ഉപയോക്താക്കളായ നൂറോളം മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകരെയും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരേയും നിരീക്ഷിക്കാനാണ് പെഗാസസ് മാല്‍വെയര്‍ ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് വാട്‌സാപ്പ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ ഈ സൈബര്‍ ആക്രമണത്തിനിരയായവരാണ്.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം പോലുള്ള ആധികാരിക ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് എന്‍എസ്ഒ ഗ്രൂപ്പ് പെഗാസസ് നല്‍കാറുള്ളത്. ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും നേരെ രഹസ്യനിരീക്ഷണം നടന്നുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തല്‍ സര്‍ക്കാരിന് മേല്‍ കരിനിഴല്‍ വീഴ്ത്തുകയും വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

