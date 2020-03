സാന്‍ ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോ: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ 2020-ല്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനും ഗൂഗിളിനും നഷ്ടമാവുക 4400 കോടി ഡോളര്‍ വരുന്ന ആഗോള പരസ്യ വരുമാനം.

ആഗോള നിക്ഷേപ ബാങ്കിന്റെയും ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയായ കോവന്‍ ആന്റ് കമ്പനിയുടെയും കണക്കനുസരിച്ച്, ഗൂഗിളിന്റെ മൊത്ത അറ്റവരുമാനം ഏകദേശം 12450 കോടി വരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ അത് 2860 കോടി ഡോളറിന്റെ കുറവുണ്ടാവും.

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ലാഭം 2020 ല്‍ 6780 കോടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ അതില്‍ 1570 കോടി ഡോളറിന്റെ ഇടിവുണ്ടാവും.

എങ്കിലും വരും വര്‍ഷം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ പരസ്യ വ്യവസായം വീണ്ടും ശക്തിപ്രാപിക്കുമെന്നും 23 ശതമാനത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയുണ്ടാകുമെന്നും കോവന്‍ കണക്കാക്കുന്നു.

2020-ല്‍ ഗൂഗിള്‍ ആകെ 5430 കോടി ഡോളര്‍ പ്രവര്‍ത്തന വരുമാനമുണ്ടാക്കുമെന്നും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് 3370 കോടി ഡോളര്‍ ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് കോവന്‍സിന്റെ പ്രവചനം.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തെ പലരാജ്യങ്ങളിലും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെസേജിങ് പോലുള്ള വാണിജ്യേതര ഇടപെടലുകള്‍ വന്‍തോതില്‍ വര്‍ധിച്ചത് മെസഞ്ചര്‍, വാട്‌സാപ്പ് എന്നീ സേവനങ്ങളേയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

സാങ്കേതിക വ്യവസായ രംഗത്തിന് കൊറോണ വ്യാപനം വലിയ രീതിയില്‍ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും കമ്പനികളുടെ ഫാക്ടറികള്‍ അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നിര്‍മാണവും ചരക്ക് നീക്കവും ഏറെക്കുറെ നിലച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ഇത് അവരുടെ വാര്‍ഷിക വരുമാനത്തിലും പ്രതിഫലിക്കും.

Content Highlights: Facebook, Google may lose over 4400 cr in ad revenue in 2020