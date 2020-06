ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗിനെതിരെ വിര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചതിനാണ് ജീവനക്കാരനെ ജോലിയില്‍ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടു. വംശീയാതിക്രമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അമേരിക്കയില്‍ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധസമരങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നതുള്‍പ്പടെയുള്ള ഭീഷണികള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് ട്രംപ് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റുകള്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് കമ്പനി മേധാവിയ്‌ക്കെതിരെ വിമര്‍ശന മുന്നയിച്ചതിനാണ് നടപടി.

സിയാറ്റിലിലെ യൂസര്‍ ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ് എഞ്ചിനീയറായ ബ്രാന്‍ഡന്‍ ഡെയ്‌ലിലാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ബ്രാന്‍ഡന്‍ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഒരു സഹപ്രവര്‍ത്തകനെ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഡെവലപ്പര്‍ രേഖകളില്‍ ബ്ലാക്ക് ലൈവ്‌സ് മാറ്റര്‍ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ വിസമ്മതിച്ചതിന് പരസ്യമായി ശകാരിച്ചതിനാണ് തന്നെ പിരിച്ചുവിട്ടതെന്ന് ബ്രാന്‍ഡന്‍ പറഞ്ഞു. മനപ്പൂര്‍വം ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കാതിരിക്കുന്നത് തീര്‍ച്ചയായും രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് എന്ന് സക്കര്‍ബര്‍ഗിനെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രാന്‍ഡന്‍ ഡെയില്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ട്രംപിന്റെ പോസ്റ്റുകളോട് പ്രതികരിക്കാതിരുന്ന കമ്പനിയുടെ നിലപാടിനെതിരെ ഒരുവിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍ എതിര്‍ക്കുകയുണ്ടായി. കമ്പനിയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ പ്രതികാര നടപടി ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ഡെയിലിനെ പിരിച്ചുവിട്ടകാര്യം ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

പ്രതിഷേധക്കാരെ അധിക്ഷേപിച്ചും വെടിവെപ്പ് ഭീഷണി മുഴക്കിയും ട്രംപ് പങ്കുവെച്ച സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ പോസ്റ്റുകള്‍ക്കെതിരെ വലിയ രീതിയില്‍ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റില്‍ അക്രമണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ലേബല്‍ നല്‍കിയാണ് ട്വിറ്റര്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

Content Highlights: Facebook fires employee who protested against company on Trump posts