ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലെ കണ്ടന്റ് മോഡറേറ്റര്‍മാരായ കരാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാന്‍ അനുവാദം നല്‍കി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്. വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്താലും ലഭിച്ചുവന്ന മുഴുവന്‍ ശമ്പളം തുടര്‍ന്നും ഇവര്‍ക്ക് ലഭിക്കും.

അതേസമയം കോറോണ വൈറസ് പ്രതിസന്ധി നിലനില്‍ക്കെ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.

പൊതുജനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുന്നത് വരെ വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം തുടരുമെന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കയില്‍ 15,000 കണ്ടന്റ് മോഡറേറ്റര്‍മാരാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനുള്ളത്. പുറത്ത് നിന്നുള്ള കോണ്‍ട്രാക്റ്റ് കമ്പനികളാണ് ഇവരെ നിയമിച്ചത്. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ സോഫ്റ്റ് വെയറോ ഉപയോക്താക്കളോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ വിലയിരുത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇവര്‍ ചെയ്യുന്നത്.

