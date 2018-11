വാഷിങ്ടണ്‍: മരിക്കാനുള്ള നല്ല സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് ബഹിരാകാശ കമ്പനി സ്‌പേസ് എക്‌സ് സി.ഇ.ഒ എലണ്‍ മസ്‌ക്. ചൊവ്വയിലെത്തുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് ഭൂമിയിലുള്ളതിനേക്കാള്‍ മരണ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും എച്ച്.ബി.ഒ ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ മസ്‌ക് പറഞ്ഞു.

'ഞാന്‍ അവിടെ ചെല്ലുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാന്‍ പുറപ്പെടുന്ന പര്‍വതാരോഹകരില്‍ പലരും അവിടെ മരിച്ചുവീഴുന്നുണ്ട്. എന്നുകരുതി ആഗ്രഹമുള്ളവരാരും അവിടെ പോകാതിരിക്കുന്നില്ല. വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ആളുകള്‍ അവിടെയെത്തുന്നു. ഇതിന് സമാനമാണ് ചൊവ്വയില്‍ കാലുകുത്തുകയെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം' - മസ്‌ക് വ്യക്തമാക്കി.

ചുവന്ന ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ സമ്പാദിച്ചു തുടങ്ങണമെന്നും ഇതിന് കോടികള്‍ ചെലവ് വരുമെന്നും സ്‌പേസ് എക്‌സ് സ്ഥാപകന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. അന്യ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വാഹനം 'സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ്' ചൊവ്വാ യാത്രയ്ക്ക് സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മസ്‌ക് അറിയിച്ചു.

