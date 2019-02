തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഹൃദ്യം പദ്ധതിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ സുരക്ഷാ പിഴവ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിവെച്ചു. ഫ്രഞ്ച് സൈബര്‍ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദനായ എല്ലിയോട്ട് അല്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ ആണ് ട്വിറ്റര്‍ വഴി ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. ആയിരക്കണക്കിന് മെഡിക്കല്‍ കേസുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റ് ചോര്‍ത്തുന്നുവെന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ട്വിറ്റര്‍ പേജിനെ മെന്‍ഷന്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ട്വീറ്റില്‍ അല്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ പറഞ്ഞു.ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെടാമെന്നും അല്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഹൃദ്യം പദ്ധതിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത 3800 പേരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നതായുള്ള സംശയത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് വെബ്‌സൈറ്റ് മരവിപ്പിക്കാന്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണത്തിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു.

ഹൃദയ വൈകല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് 18 വയസുവരെ സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയാണ് 'ഹൃദ്യം'. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി വെബ്‌സൈറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ വഴി സൗജന്യ ചികിത്സ സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തിയതും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ്.

Hi @CMOKerala,



The @Hridyam_kerala initiative is leaking the medical cases of thousands, can you contact me in private?



Regards,



cc @IndianCERT @Arogyakeralam