ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡിടിഎച്ച് കേബിള്‍ സേവനങ്ങള്‍ക്കായി ടെലികോം അതോറിറ്റി അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ ചട്ടങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ സേവനദാതാക്കള്‍ക്ക് ജനുവരി 31 വരെ സമയം നീട്ടി നല്‍കി. നേരത്തെ ഡിസംബര്‍ 28 വരെയാണ് സമയം നല്‍കിയിരുന്നത്. പുതിയ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജനുവരി 31 വരെ നിലവിലള്ള ചാനല്‍ പായ്ക്കുകളില്‍ തന്നെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് തുടരാം.

ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ചാനലുകള്‍ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുവാനും അതിന് മാത്രം പണം നല്‍കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കും വിധമാണ് ട്രായിയുടെ പുതിയ ചട്ടങ്ങള്‍.

ജനുവരി 31ന് ശേഷം നിലവിലുള്ള പ്ലാനില്‍ നിന്നും പുതിയതിലേക്കുള്ള മാറ്റം സുഗമമായിരിക്കുമെന്നും അതുവരെ തടസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്നും ട്രായ് വാര്‍ത്താകുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു.

കൂടുതല്‍ സമയം ലഭിച്ചതോടെ രാജ്യത്തെ കേബിള്‍/ ഡിടിഎച്ച് സേവനദാതാക്കള്‍ക്ക് ട്രായ് നിര്‍ദേശം സുഗമമായി നടപ്പിലാക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കും. പുതിയ മാറ്റങ്ങളെന്തെല്ലാം എന്നും ചാനലുകള്‍ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മനസിലാക്കി നല്‍കേണ്ടതും സേവനദാതാക്കളുടെ ചുമതലയാണ്.

മുഴുവന്‍ ചാനലുകളുടേയും വിലവിവര പട്ടിക ട്രായ് ഇതിനോടകം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പല കേബിള്‍ ഡിടിഎച്ച് സേവനദാതാക്കളും ഈ നിരക്കുകള്‍ ചാനല്‍ ലിസ്റ്റിനൊപ്പം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

