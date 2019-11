ബെംഗളൂരു: അനുദിനം ജലക്ഷാമത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഗരത്തിന് പ്രതീക്ഷയാകുകയാണ് വായുവില്‍നിന്നു കുടിവെള്ളം വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സംവിധാനം. ഐ.ടി. കമ്പനികളുടെ പ്രധാനകേന്ദ്രമായ വൈറ്റ് ഫീല്‍ഡ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ സ്വകാര്യകമ്പനി ഇത്തരം യന്ത്രങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചുവരികയാണ്. ജര്‍മനിയിലെ ഗ്രീന്‍ ടെക് അക്വ എന്ന സ്ഥാപനമാണ് യന്ത്രം നഗരത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരുവില്‍ നടന്ന ടെക് സമ്മിറ്റിലും കമ്പനി ഇത് പ്രദര്‍ശനത്തിലെത്തിച്ചു.

അന്തരീക്ഷവായു വലിച്ചെടുത്ത് വെള്ളം വേര്‍തിരിക്കുന്ന ഭാഗം, വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭാഗം, ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം സംഭരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളാണ് യന്ത്രത്തിലുള്ളത്. വലിച്ചെടുക്കുന്ന വായുവിലെ പൊടിപടലങ്ങള്‍ മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്. മൂന്നുതലത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണമാണ് യന്ത്രത്തില്‍ നടക്കുന്നതെന്നതിനാല്‍ പൂര്‍ണമായി ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളമാണ് യന്ത്രത്തില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുകയെന്ന് ഗ്രീന്‍ ടെക് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ആനന്ദ് ഗൗഡ പറയുന്നു.

250 ലിറ്റര്‍ മുതല്‍ 10,000 ലിറ്റര്‍വരെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള യന്ത്രങ്ങളാണ് കമ്പനികള്‍ക്കുവേണ്ടി ഗ്രീന്‍ടെക് അക്വ പുറത്തിറക്കുന്നത്. വന്‍കിട കമ്പനികള്‍ക്കും സമ്മേളനങ്ങളും ചടങ്ങുകളും നടക്കുന്ന ഹാളുകള്‍ക്കുംവേണ്ടി 10,000 ലിറ്റര്‍ ശേഷിയുള്ള യന്ത്രങ്ങളും നിര്‍മിക്കുന്നുണ്ട്. 23 ലക്ഷം മുതല്‍ 5.5 കോടിവരെയാണ് ഇവയുടെ വില. വീടുകള്‍ക്കുവേണ്ടി 50 മുതല്‍ 100 ലിറ്റര്‍ ശേഷിയുള്ള യന്ത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇവ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചിട്ടില്ല.

യന്ത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിങ്ങനെ

അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശം വേര്‍തിരിച്ചെടുത്താണ് യന്ത്രം കുടിവെള്ളമാക്കി മാറ്റുന്നത്. കണ്ടന്‍സര്‍ എന്ന യന്ത്രഭാഗമാണ് ഈ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നത്.

എയര്‍കണ്ടീഷണറുകളില്‍ ഈ സങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില്‍ ചെറിയതോതില്‍ മാറ്റംവരുത്തിയാണ് കുടിവെള്ളം വേര്‍തിരിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം. വായു വലിച്ചെടുക്കുമ്പോള്‍ മൂന്നുപാളികളിലായി ശുദ്ധീകരണം നടന്നാണ് ഇവ കണ്ടന്‍സറിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അന്തരീക്ഷവായുവിലെ മുഴുവന്‍ മാലിന്യങ്ങളും രാസവസ്തുക്കളും ഇതിലൂടെ നീക്കംചെയ്യാന്‍ കഴിയും. വെള്ളം വേര്‍തിരിച്ചതിനുശേഷം വീണ്ടും മൂന്നുഘട്ടങ്ങളിലായി ശുദ്ധീകരണം നടക്കും. പിന്നീട് യന്ത്രത്തിനുള്ളില്‍ സജ്ജീകരിച്ച ടാങ്കില്‍ നിറയുകയാണ് ചെയ്യുക.

കോട്ടങ്ങള്‍ ഇവയെല്ലാം

• യന്ത്രങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഭാരിച്ച ചെലവ്

• പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് കൂടുതല്‍ വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ്

• വലിപ്പം കൂടിയതിനാല്‍ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്

• അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആര്‍ദ്രതയുടെ അളവ് വേര്‍തിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവിനെ ബാധിക്കും

Content Highlights: drinking water from air a company to plant its machine