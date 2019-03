ന്യൂഡല്‍ഹി: സംഘപരിവാര്‍ വിമര്‍ശനങ്ങളിലൂടെയും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും ശ്രദ്ധേയനായ യൂട്യൂബര്‍ ധ്രുവ് റാഠീയുടെ പേജിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പിന്‍വലിച്ചു. 30 ദിവസത്തേക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പിന്‍വലിക്കുകയായിരുന്നു.

തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിന് 30 ദിവസത്തെ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയതായി ഇന്ന് രാവിലെ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ധ്രുവ് അറിയിച്ചത്. തിര്‌ഞ്ഞെടുപ്പിന് 30 ദിവസം മുമ്പാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കം എന്നതും ബിജെപിയുടെ പ്രൊപ്പഗണ്ട പേജുകളോടും മോദിയുടെ ഔദ്യോഗിക പേജിനോടും കിടപിടിക്കും വിധം എന്‍ഗേജ്‌മെന്റ് റേറ്റുള്ള തന്റെ പേജിനെതിരെ ഈ നീക്കം എന്നതും എന്തൊരു യാദൃശ്ചികതയാണെന്നും ധ്രുവ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Today, @Facebook banned my account for 30 days.



What a coincidence that elections are 30 days away also and what a coincidence that my engagement rates are one of the biggest in India, competing with BJP’s top propganda pages, including Modi’s official page. pic.twitter.com/aVECxhT4NE