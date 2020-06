കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അമേരിക്കന്‍ ടെക് കമ്പനികളായ ആപ്പിളും ഗൂഗിളും ചേര്‍ന്ന് വികസിപ്പിച്ച എക്‌സ്‌പോഷര്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ സംവിധാനം ഇന്ത്യയില്‍ ലഭ്യമാക്കിത്തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ മാസം ആഗോള വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഈ സംവിധാനം ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലും ഐഫോണിലും ലഭിക്കും. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്‍ പ്രോഗ്രാം ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ് (എപിഐ) ആയാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി വിവിധ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ച കോണ്‍ടാക്റ്റ് ട്രേസിങ് ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യമായ വിധത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവും.

എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ സേതു ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഈ എക്‌സ്‌പോഷര്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ സംവിധാനത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു കൂട്ടം പ്രൈവസി പ്രോട്ടോകോളുകള്‍ ആപ്പിളും ഗൂഗിളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എക്‌സ്‌പോഷര്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ എപിഐ തങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡെവലപ്പര്‍മാര്‍ അതിന് കീഴില്‍ വരുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇതുവഴി ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനും അവരുടെ ലൊക്കേഷന്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറണോ എന്നും തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് കൈവരും.

ഫോണുകളിലെ സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ തലത്തില്‍ വരുന്ന ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ത്യന്‍ ഫോണുകളില്‍ എത്തുമെങ്കിലും ഇന്ത്യയില്‍ ആകെയുള്ള കോണ്‍ടാക്റ്റ് ട്രേസിങ് ആപ്ലിക്കേഷനായ ആരോഗ്യ സേതു ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല. ഇതിനാല്‍ തന്നെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കാവില്ല.

ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവര ശേഖരണത്തിലും മറ്റും കമ്പനികള്‍ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന ചില നിബന്ധനകള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രമേ എക്‌സ്‌പോഷര്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ എപിഐ ആരോഗ്യ സേതുവില്‍ സന്നിവേശിപ്പിക്കാനാവൂ. നിലവില്‍ ആരോഗ്യ സേതുവിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന രീതി ഈ സംവിധാനത്തോട് ചേര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്നതല്ല.

ഐഫോണിലേയും ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലേയും എക്‌സ്‌പോഷര്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ സംവിധാനത്തിന് അനുകൂലമായുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ ആരോഗ്യ സേതുവില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെയും തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല.

അതേസമയം യൂറോപ്പില്‍ സ്വിറ്റ്സര്‍ലാന്റ്, ഓസ്ട്രിയ, ഇറ്റലി, പോളണ്ട്, ജര്‍മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ചിലരാജ്യങ്ങള്‍ എക്‌സ്‌പോഷര്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന് അനുസൃതമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ വികസിപ്പിച്ചുവരികയാണ്.

