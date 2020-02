കോറോണ വൈറസ് വ്യാപനം സാരമായി ബാധിച്ചത് സാങ്കേതിക- വ്യവസായ രംഗത്തെയാണ്. ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടത്താനിരുന്ന മൊബൈല്‍ വേള്‍ഡ് കോണ്‍ഗ്രസ് കൊറോണാ ഭീതിയെ തുടര്‍ന്ന് പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ അടുത്തമാസം നടത്താനിരുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ എഫ്8 ഡെവലപ്പര്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സും, സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോയില്‍ നടത്താനിരുന്ന ഗെയിം ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് കോണ്‍ഫറന്‍സും പിന്‍വലിച്ചു. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്, സോണി, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലുള്ള കമ്പനികള്‍ പിന്‍മാറിയതോടെയാണ് ഗെയിം ഡെവലപ്പര്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് പിന്‍വലിച്ചത്.

ഡിസംബറില്‍ ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ കണ്ടെത്തിയ കോറോണ വൈറസ് ഇന്ന് 47 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 82000 പേരെ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇതില്‍ 2800 പേര്‍ മരിച്ചു. ജനുവരി 30 ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആഗോള ആരോഗ്യ അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

എഫ് 8 ഡെവലപ്പര്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ്

കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ സാന്‍ജോസിലുള്ള മക്എനെറി കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്ററില്‍ 2020 മേയ് അഞ്ച് മുതല്‍ ആറ് വരെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ എഫ് 8 ഡെവലപ്പര്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നടത്താനായിരുന്നു തീരുമാനം. 5000 ല്‍ ഏറെ ഡെവലപ്പര്‍മാരും ക്രിയേറ്റര്‍മാരും സംരംഭകരുമാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഈ വാര്‍ഷിക കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പങ്കെടുക്കാറ്.

ഗെയിം ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് കോണ്‍ഫറന്‍സ്

ഇന്‍ഫോര്‍മ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗെയിം ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് കണ്‍ഫറന്‍സ് മാര്‍ച്ച് 16 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 20 വരെ സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോയിലാണ് നടത്താനിരുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്, സോണി, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കമ്പനികളില്‍ പലതും പിന്‍മാറിയതോടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഒഴിവാക്കാന്‍ സംഘാടകര്‍ തീരുമാനിച്ചത്. പകരം ഡിജിറ്റല്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമം. ഡെവലപ്പര്‍ സെഷനുകളുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ആയിരിക്കും നടത്തുക.

