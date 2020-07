ചൈ നീസ് ആപ്പുകളുടെ നിരോധനം ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് എന്ന് ചൈന. രാജ്യത്ത് തുറന്നതും ന്യായവുമായ വാണിജ്യ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് ചൈന ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ചില ചൈനീസ് ആപ്പുകളെ മാത്രം തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് വിവേചനപരമായാണ് ഇന്ത്യ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഇത് സുതാര്യമായ നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും ദേശീയ സുരക്ഷ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ലോക വ്യാപാര നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നുവെന്നും ചൈനീസ് എംബസി വക്താവ് ദി റോംഗ് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ സംഘര്‍ഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഉത്തരവിറക്കിയത്. നിരോധനം ഇന്ത്യക്കാരുടെ തൊഴിലിനെ ബാധിക്കുമെന്നും എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളേയും സേവനദാതാക്കളേയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും തുറന്നതും ന്യായവുമായ വാണിജ്യ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും റോങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: China said Ban on Chinese Apps May Violate WTO Rules