ബെയ്ജിങ്: അമേരിക്ക ചൈന വ്യാപാര യുദ്ധം കൂടുതല്‍ കലുഷിതമാവുന്നു. ചൈനീസ് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്തുന്ന അമേരിക്കന്‍ നിലപാടിന് തക്കതായ മറുപടി നല്‍കൊനൊരുങ്ങുകയാണ് ചൈന. രാജ്യത്തെ വന്‍തോതിലുള്ള അപൂര്‍വ ഭൗമ ധാതുക്കള്‍ ( Rare earth elements) ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്ക് തിരിച്ചടി നല്‍കാനാണ് ചൈനയുടെ ശ്രമം. ഇതിനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ അണിയറയില്‍ നടക്കുന്നതായാണ് വിവരം.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചൈനയിലെ ഒരു അപൂര്‍വ ധാതു ഖനി പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍ പിങ് സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് അപൂര്‍വ ധാതുക്കളുടെ കയറ്റുമതിയില്‍ ഒന്നാമതുള്ള ചൈന തങ്ങളുടെ ധാതു വിഭവശേഷി അമേരിക്കന്‍ വ്യാപാര വിലക്കിന് മറുപടി നല്‍കാനായി വിനിയോഗിച്ചേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയത്.

17 രാസ മൂലകങ്ങളെയാണ് അപൂര്‍വ ഭൗമ ധാതുക്കളായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ മുതല്‍ സൈനിക ഉപകരണങ്ങളില്‍ വരെ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ രാസവസ്തുക്കളുടെ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയില്‍ ചൈന നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ അത് സാഹചര്യം കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമാക്കും.

എന്നാല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ഇത് സംഭവിക്കാനിടയുണ്ടെന്ന് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങള്‍ പറയുന്നതായി റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

മുമ്പും നയതന്ത്ര തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കിടെ അപൂര്‍വ ഭൗമ ധാതുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ചൈന സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2010 ല്‍ ജപ്പാനുമായുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് ചൈന അപൂര്‍വ ഭൗമ ധാതുക്കളുടെ കയറ്റുമതിയില്‍ നിയന്ത്രണം വരുത്തിയത്. പാരിസ്ഥിതിക കാരണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഈ നീക്കം.

അന്ന് അമേരിക്കയുള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ ലോക വ്യാപാര സംഘനയ്ക്ക് പരാതി നല്‍കി. സംഘടനയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ചൈന നിയന്ത്രണം പിന്‍വലിച്ചത്.

അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള അപൂര്‍വ ധാതുക്കളുടെ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ചൈന പുതിയ തീരുമാനമെടുത്താല്‍ ചൈനയ്ക്കുള്ള വ്യാപാര നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക് അമേരിക്ക ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ 'രാജ്യ സുരക്ഷ' എന്ന കാരണം തന്നെ ചൈന ഉയര്‍ത്തിക്കാണിച്ചേക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദര്‍ പറയുന്നു.

രാജ്യ സുരക്ഷ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അമേരിക്ക മുന്‍നിര സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ വാവേ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ക്ക് അമേരിക്കയില്‍ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

എന്നാല്‍ ഇതേ കാരണം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചൈനയും ഗൂഗിള്‍, ആപ്പിള്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് രാജ്യത്ത് ശക്തമായ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: China ready to hit back at U.S. with rare earths