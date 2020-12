ചൈന വിക്ഷേപിച്ച ചാങ്അ -5 ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ വാഹനം ചന്ദ്രനില്‍നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളുമായി വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് ഭൂമിയില്‍ തിരിച്ചിറങ്ങിയത്. മംഗോളിയയിലെ വടക്കന്‍ മേഖലയിലാണ് പേടകം തിരിച്ചിറങ്ങിയത്.

1970-കള്‍ക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി ചന്ദ്രനില്‍നിന്നു പാറകളും മണ്ണും ഉള്‍പ്പെടുന്ന സാമ്പളുകള്‍ ഭൂമിയിലെത്തിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന. ഈ ദൗത്യം വിജയകരമാക്കിയ മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമെന്ന നേട്ടവും ചൈനയ്ക്കാണ്.

പേടകത്തില്‍നിന്ന് സാമ്പിളുകള്‍ അടങ്ങുന്ന പെട്ടി പുറത്തെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യം ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടു. ചൈനീസ് സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ വെച്ചാണ് പേടകം തുറന്നത്.

Lets unbox the package from the moon!🌕🌕🌕



The China Aerospace Science and Technology Corporation unveiled Chang'e-5 return capsule carrying lunar samples. Scientists are eagerly waiting to start studying the specimens from the moon. pic.twitter.com/C2f4QtFyl5