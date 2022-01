ഹോങ്കോങ്: ബെയ്ജിങ് വിന്റര്‍ ഒളിംപിക്‌സിന് മുന്നോടിയായി ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ നിയമവിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി ചൈന. ആരോഗ്യകരവും സന്തോഷകരവും സമാധാനപരവുമായ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സൈബര്‍ സ്‌പേസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഓഫ് ചൈന ഒരു മാസം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന 'ശുദ്ധീകരണ കാമ്പയിന്‍' പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

2014 ലാണ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിങ് സൈബര്‍ സ്‌പേസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഓഫ് ചൈനയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ജനുവരി 31 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി ആറ് വരെ നടക്കുന്ന ലൂണാര്‍ ന്യൂ ഇയര്‍ ഫെസ്റ്റിവലിനോടനിനൊപ്പമാണ് ചൈന ഈ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ശുദ്ധീകരണ കാമ്പയിനും നടത്തുന്നത്.

ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ വിന്റര്‍ ഒളിംപിക്‌സ് ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നതും. ഷി ജിന്‍പിങ് അധികാരമേറ്റ 2012 മുതല്‍ ചൈന സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കായികമേളയാണിത്. ചൈനയുടെ ഐക്യശക്തി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനൊരവസരം എന്ന നിലയില്‍ വിന്റര്‍ ഒളിംപിക്‌സിന് ചൈന വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നുണ്ട്.

കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി മാധ്യമ വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ ഹോം പേജുകള്‍, ട്രെന്റിങ് ടോപ്പിക് സെര്‍ച്ച് ലിസ്റ്റുകള്‍, പോപ്പ് അപ്പ് വിന്‍ഡോകള്‍, പ്രധാനപ്പെട്ട വാര്‍ത്താ പേജുകള്‍ എന്നിവയില്‍ 'പോസിറ്റീവ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍' ആണുള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പിക്കും.

അശ്ലീലമായതും വൃത്തികെട്ടതും ചോര ചിന്തുന്നതും അക്രമാസക്തമായതുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളും മറ്റ് നിയമവിരുദ്ധമായ മോശം വിവരങ്ങളുമെല്ലാം ഇതിനായി ഓണ്‍ലൈനില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യും. നിയമവിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ പേരില്‍ നടപടി നേരിട്ട സെലിബ്രിറ്റികള്‍ക്കും വിലക്കുണ്ടാവും. ഓണ്‍ലൈന്‍ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ തടയും.

പൊങ്ങച്ചവും ആരാധനയും കാണിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍, അമിതമായ മദ്യപാനം, അമിത ഭക്ഷണം എന്നിവ കാണിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ എന്നിവയും ചൈന അനുവദിക്കില്ല.

