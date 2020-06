ചൈനീസ് കമ്പനിയായതിന്റെ പേരില്‍ വളര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദേശ വിപണികളില്‍ തിരിച്ചടി നേരിടാതിരിക്കാന്‍ കര്‍ശന നടപടികളുമായി ടിക് ടോക്ക് ഉടമ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ്. ടിക് ടോക്ക് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിന്റെ വിദേശ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ കോഡുകള്‍ ചൈനീസ് ജീവനക്കാരിലെത്തുന്നതില്‍ നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

വിദേശ വിപണിയിലുള്ള ടിക് ടോക്ക് പോലുള്ള പല ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ചൈനീസ് വിപണിയില്‍ നിലവിലില്ല. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്കെല്ലാം പകരമായി ചൈനയില്‍ പ്രത്യേക് ആപ്പുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിന്റെ ആസ്ഥാനം ചൈനയിലാണെങ്കിലും ചൈനയില്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വിദേശവിപണിയില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ കോഡുകള്‍ ഇനിമുതല്‍ ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് പിങ് വെസ്റ്റ്. കോം എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

ചൈനയിലേയും ആഗോളവിപണിയിലേയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വേര്‍പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് ഇത്തരം ഒരു നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് ബന്ധം ഉള്ളതിനാല്‍ പല രാജ്യങ്ങളും ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയും രാജ്യ സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകള്‍ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിന്റെ സേവനങ്ങള്‍ക്കെതിരെയും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരം കാണാന്‍ ഇതിലൂടെ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

വാള്‍ട് ഡിസ്‌നിയില്‍ നിന്നും വന്ന കെവിന്‍ മേയര്‍ ആണ് ഇപ്പോള്‍ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിന്റെ മേധാവി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ടിക് ടോക്ക് ഉള്‍പ്പടെ വിദേശ വിപണിയില്‍ പ്രചാരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് കമ്പനിയുടെ ശ്രമം. അമേരിക്കയില്‍ ട്രാന്‍സ്പാരന്‍സി സെന്ററുകളും റിസര്‍ച്ച് ആന്റ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് സെന്ററുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ്.

Content Highlights: ByteDance restricts employees in China from accessing codes of products like TikTok