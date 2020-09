അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളുമായി ചേര്‍ന്ന് രൂപീകരിക്കുന്ന ടിക് ടോക്ക് ഗ്ലോബലിന് കീഴിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയറിങ് ആപ്ലിക്കേഷനായ ടിക് ടോക്കിന്റെ അമേരിക്കയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ടിക് ടോക്കിന് മേലുള്ള പ്രധാന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ്. ടിക് ടോക്കിന്റെ കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കന്‍ ഭരണകൂടം ഇത്രയും നാള്‍ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമാണ് ഈ നിലപാട്.

ഒറാക്കിളും വാള്‍മാര്‍ട്ടുമായുള്ള കരാറിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കയിലെ ടിക് ടോക്കിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണം കൈമാറുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാല്‍ സ്വന്തം സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ അല്‍ഗൊരിതങ്ങള്‍ക്കുമേല്‍ സമ്പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണം തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകുമെന്നും സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഒറാക്കിളിന് സോഴ്‌സ് കോഡിലേക്ക് നിയന്ത്രിത പ്രവേശനം നല്‍കുമെന്നുമാണ് കമ്പനി അതിന്റെ ആഭ്യന്തര വാര്‍ത്താ സേവനമായ ടുഷ്യാവോയില്‍ നല്‍കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നത്.

പുതിയ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഒറാക്കിളിനേയും വാള്‍മാര്‍ട്ടിനേയും ചേര്‍ത്ത് ടെക്‌സസ് ആസ്ഥാനമാക്കി ടിക് ടോക്ക് ഗ്ലോബല്‍ എന്ന പുതിയ കമ്പനിയ്ക്ക് രൂപം നല്‍കുമ്പോള്‍ വാള്‍മാര്‍ട്ടിന്റെ സിഇഓ ഡഗ്ഗ് മക്മില്ലന്‍ ടിക് ടോക്കിന്റെ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗമാവും. ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിന്റെ സ്ഥാപകനായ ഷാങ് യിമിങ്, സെക്കോയ ചൈനയുടെ നീല് ഷെന്‍, ജനറല്‍ അറ്റലാന്റികിലെ വില്യം ഫോര്‍ഡ് എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിന്റെ നിലവിലെ ഡയറക്ടര്‍മാരെല്ലാം ടിക് ടോക്ക് ഗ്ലോബലിലും തുടരും.

എന്നാല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡിലെ ഒറാക്കിളിന്റെ സ്ഥാനമെന്തെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ടിക് ടോക്ക് ഗ്ലോബലിന്റെ അഞ്ചില്‍ നാല് ഭാഗവും അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാര്‍ ആയിരിക്കുമെന്ന് വാള്‍മാര്‍ട്ടും ഒറാക്കിളും പറഞ്ഞിരുന്നു.

ടിക് ടോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായ അഭ്യൂഹങ്ങളില്‍ വ്യക്തവരുത്തുന്നു എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ നല്‍കിയ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റില്‍ അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളുമായുള്ള കരാറിന്റെ ഭാഗമായി സര്‍ക്കാരിന് 500 കോടി ഡോളര്‍ ഫീസായി ലഭിക്കുമെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയെ കമ്പനി എതിര്‍ത്തു. ടിക് ടോക്ക് ഗ്ലോബലിന്റെ വ്യവസായം വിജയകരമായി തുടര്‍ന്നാല്‍ നികുതി ഇനത്തില്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ എടുത്ത് കമ്പനി നല്‍കേണ്ടിവരുന്ന തുകയുടെ ഏകദേശ സംഖ്യയാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞതെന്ന് ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് വ്യക്തമാക്കി.

ചൈനയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള വാണിജ്യ യുദ്ധങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ കമ്പനിയായ വാവേയ്ക്ക് ശേഷം അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിട്ട ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് ടിക് ടോക്ക്. രാജ്യസുരക്ഷാ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ച ടിക് ടോക്കിന് പക്ഷെ വാവേയ്ക്ക് നല്‍കാത്ത ഇളവുകള്‍ നല്‍കാന്‍ അമേരിക്ക തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു. നിരോധനം നേരിട്ട് മടങ്ങുക അല്ലെങ്കില്‍ ടിക് ടോക്കിന്റെ അമേരിക്കയിലെ വ്യവസായം അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് കൈമാറുക.

ഈ നിബന്ധനയ്ക്ക് വഴങ്ങിയാല്‍ അമേരിക്കയില്‍ ടിക് ടോക്കിന് മേലുള്ള നിയന്ത്രണാവകാശം ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിന് നഷ്ടമാവുമെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് 6000 കോടി ഡോളര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട ഇടപാടില്‍ ഒറാക്കിളിന്റേയും വാള്‍മാര്‍ട്ടിന്റേയും നിക്ഷേപം വന്നാലും ടിക് ടോക്ക് ഗ്ലോബലിന്റെ 80 ശതമാനം ഓഹരിയും ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിന് തന്നെയായിരിക്കും.

