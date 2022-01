ബ്രാന്‍ഡ് ഫിനാന്‍സ് ബ്രാന്‍ഡ് ഗാര്‍ഡിയന്‍ഷിപ്പ് ഇന്‍ഡക്‌സില്‍ ലോകത്തെ കമ്പനി മേധാവിമാരുടെ പട്ടികയില്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മേധാവി സത്യ നദെല്ല ഒന്നാമത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന മേഖലയില്‍ സമൂലമാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരികയും കമ്പനിയ്ക്ക് വിവിധ നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ കുടിയേറ്റക്കാരനായ സത്യ നദെല്ല ഈ നേട്ടത്തിന് അര്‍ഹനായത്.

സത്യ നദെല്ലയെ കൂടാതെ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള മൂന്ന് പേര്‍ മുന്‍നിര സിഇഒമാരുടെ പട്ടികയില്‍ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിളിന്റെ സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്, അഡോബി മേധാവി ശാന്തനു നാരായണ്‍ ആറാം സ്ഥാനത്തും ഡെലോയിറ്റിന്റെ പുനീത് രഞ്ജന്‍ 14-ാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മേധാവി ദിനേശ് കുമാര്‍ ഖാര 46-ാം സ്ഥാനത്താണ്.

സാങ്കേതിക വിദ്യ, മാധ്യമ രംഗത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവിമാരാണ് പട്ടികയിലെ ആദ്യ പത്തിലുള്ളവര്‍. ആപ്പിളിന്റെ വിപണിമൂല്യം മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി ഡോളറിലെത്തിച്ച മേധാവി ടിം കുക്ക് ആണ് പട്ടികയില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ടെന്‍സെന്റിന്റെ ഹുവാതെങ് മാ നാലാം സ്ഥാനത്തും, ഗൂഗിളിന്റെ സുന്ദര്‍ പിച്ചെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സിന്റെ റീഡ് ഹേസ്റ്റിങ്‌സ് ഏഴാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

എഎംഡിയുടെ മേധാവി ലിസ സു ആണ് പത്താമത്. ഇക്കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മുന്‍നിരയിലുള്ള വനിതയും ലിസ സു തന്നെ. ആദ്യമായാണ് ഇവര്‍ പട്ടികയില്‍ ഇടം പിടിക്കുന്നത്. ആഗോള ചിപ്പ് ക്ഷാമത്തിനിടയിലും കമ്പനിയുടെ അതിജീവനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുകയും റെക്കോര്‍ഡ് വരുമാനം നേടാന്‍ സാധിച്ചതും ലിസ സുവിന് നേട്ടമായി.

പട്ടികയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മേധാവിമാര്‍ അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്. 101 പേര്‍. 40 ശതമാനവും അമേരിക്കന്‍ കമ്പനി മേധാവികള്‍ തന്നെ. 47 പേര്‍ (19 ശതമാനം) ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്.

Content Highlights: Brand Finance has ranked Microsoft boss, Satya Nadella, as the top CEO in the world