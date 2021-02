റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിലെ കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്വീറ്റുകളും ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകളും നീക്കം ചെയ്യണം എന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ആവശ്യം ഭാഗികമായി മാത്രം പരിഗണിച്ച ട്വിറ്ററിനെതിരെ ബി.ജെ.പി. നേതാക്കളുടെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം. നിയമത്തിനു മേലെയാണ് തങ്ങളെന്ന ഭാവമാണ് ട്വിറ്ററിനെന്നും ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ഭരണഘടന അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെന്നും അല്ലാതെ കോര്‍പ്പറേറ്റ് ചട്ടങ്ങളെയല്ല എന്നും അവര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

അക്കൗണ്ടുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം ഇന്ത്യന്‍ നിയമവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ലെന്നും മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, ആക്ടിവിസ്റ്റുകള്‍, മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങള്‍, രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവരുടെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെനന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ന് ട്വിറ്റര്‍ പങ്കുവെച്ച ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റാണ് കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തെയും ബി.ജെ.പി. നേതാക്കളേയും ചൊടിപ്പിച്ചത്.

Twitter seems to hold itself above the laws of the Indian State.



It is picking and choosing what law to follow and what not to.



I had raised this issue in Zero Hour in Lok Sabha yesterday, but zero hour wasn’t taken up yesterday.



Requesting @GoI_MeitY to act stringently. https://t.co/jGbtzqj84y