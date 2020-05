കോവിഡ്-19 വ്യാപനം നിരീക്ഷിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ ആരോഗ്യ സേതു ആപ്ലിക്കേഷനില്‍ സുരക്ഷാവീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന ആരോപണത്തില്‍ ഉറച്ച് എത്തിക്കല്‍ ഹാക്കറായ റോബര്‍ട്ട് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് സുഖമില്ലെന്നും ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മി ആസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് സുഖമില്ലെന്നും ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റിലെ ഒരാള്‍ക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം ഓഫീസിലെ മൂന്ന് പേര്‍ക്കും രോഗബാധയുണ്ടെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിരിക്കുകയാണ് റോബര്‍ട്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലിയട്ട് അല്‍ഡേഴ്‌സന്‍ എന്ന പേരിലുള്ള തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ആരോഗ്യ സേതു ആപ്ലിക്കേഷനില്‍ സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്നും ഒമ്പത് കോടി ഇന്ത്യാക്കാരുടെ സ്വകാര്യത ഭീഷണിയിലാണെന്നും റോബര്‍ട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. അധികൃതര്‍ ബന്ധപ്പെട്ടാല്‍ ഈ വിവരം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

And yes, yesterday:

- 5 people felt unwell at the PMO office

- 2 unwell at the Indian Army Headquarters

- 1 infected people at the Indian parliament

- 3 infected at the Home Office



Should I continue?