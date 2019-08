മധുരപലഹാരങ്ങളുടെ പേര് ചേര്‍ത്താണ് വിവിധ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ഓഎസ് പതിപ്പുകള്‍ക്ക് ഗൂഗിള്‍ പേരിട്ടിരുന്നത്. ലോലിപോപ്പും, മാര്‍ഷമെലോയും ഒടുവില്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് പൈയും പുറത്തിറക്കി. എന്നാല്‍ ഈ രീതി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആന്‍ഡ്രോയിഡിന്റെ പത്താം പതിപ്പില്‍.

ഇനി ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 10 എന്ന് മാത്രമേ ഓഎസിനെ വിളിക്കൂ. ആപ്പിളിന്റെ ഐഒഎസ് മാതൃകയില്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 12 എന്നിങ്ങനെ അക്കങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്താണ് ഇനിയുള്ള ആന്‍ഡ്രോയിഡ് പതിപ്പുകള്‍ക്ക് പേരിടുക.

ആന്‍ഡ്രോയിഡിന് നല്‍കിയിരുന്ന മധുരപലഹാരങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ ആഗോള വിപണിയില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും മനസിലാകുന്നില്ല എന്നതാണ് പേരിടല്‍ രീതിയ്ക്ക് ഗൂഗിള്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ കാരണം. പലഹാരങ്ങളുടെ പേര് നല്‍കുന്നത് കാരണം തന്റെ ഫോണിലുള്ള ആന്‍ഡ്രോയിഡ് പതിപ്പ് പുതിയതാണോ പഴയതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ പല ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ പുതിയ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് പതിപ്പുകളുടെ പേരുകള്‍ ആഗോള ജനതയ്ക്കിടയില്‍ ലളിതമായിത്തീരുമെന്ന് കമ്പനി കണക്കാക്കുന്നു.

പുതിയ പേരിടല്‍ രീതിയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടതിനോടൊപ്പം ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഓഎസിന്റെ ലോഗോയും മാറ്റി. android എന്ന പേരും പഴയ ലോഗോ ആയ പച്ച റോബോട്ടിന്റെ തല ഭാഗവും ചേരുന്നതാണ് പുതിയ ലോഗോ. പച്ചനിറത്തില്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് എന്ന് എഴുതിയിരുന്നത് കറുപ്പ് നിറത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

