ആമസോണ്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ തിരയുന്നവര്‍ക്ക് ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ നമ്പര്‍ ഒരുക്കാന്‍ ആമസോണ്‍ ഇന്ത്യ. ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും തിരയുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആമസോണിന്റെ ഈ നീക്കം.

ആമസോണിന്റെ അമേരിക്കന്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ സൂയ്‌സൈഡ് എന്ന് തിരഞ്ഞാല്‍ സൂയ്‌സൈഡ് കിറ്റുകളും കയര്‍ കുരുക്കുകളുമാണ് കാണുന്നത്. ആമസോണ്‍ ഇന്ത്യന്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഉറക്കഗുളികകളും കീടനാശിനികളും ഒപ്പം ' ഹൗ റ്റു കമ്മിറ്റ് സൂയ്‌സൈഡ്' എന്ന പുസ്തകവും കാണാം.

ടെക്ക് കമ്പനികള്‍ക്കുമേല്‍ അധികാരികളുടെ കര്‍ശന നിരീക്ഷണം നിലനില്‍ക്കെ സ്വന്തം വെബ്‌സൈറ്റിലെ വില്‍പനയ്ക്ക് വെച്ച ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍ നിയമവിരുദ്ധമായവ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ പാടുപെടുകയാണ് ആമസോണ്‍.

ആത്മഹത്യക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും വില്‍പനയ്ക്ക് വെച്ചുവെന്ന വാര്‍ത്ത വന്നതോടെ പലതും കമ്പനി വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ചിലതെല്ലാം വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്.

ആത്മഹത്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വില്‍കരുതെന്ന് വില്‍പനക്കാര്‍ക്കും ആമസോണ്‍ കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

വില്‍പന നിരോധിച്ച 4000-ഓളം ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ആമസോണില്‍ വില്‍പനയ്ക്കുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വാള്‍സ്ട്രീറ്റ് ജേണല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ഓണ്‍ലൈനില്‍ തിരയുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഗൂഗിളും, ഫെയ്‌സ്ബുക്കും, ട്വിറ്ററും നേരത്തെ തന്നെ ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

