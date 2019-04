ന്യൂഡല്‍ഹി: എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ സെര്‍വര്‍ തകരാര്‍ പരിഹരിച്ചു. എ.എൻ.ഐ.ആണി ഈ വിവരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ വൈകിയ സര്‍വീസുകള്‍ ഏത് രീതിയിലാണ് പുനക്രമീകരിക്കുക എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 3.30 മുതലാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ സീത സെര്‍വര്‍ തകരാറിലായത്. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് കമ്പനിയുടെ ആഭ്യന്തര-അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ താറുമാറായി.

നിരവധി യാത്രക്കാരാണ് വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ 8.30 ഓടെയാണ് സെര്‍വര്‍ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത്.

#FlyAI: Due to a breakdown in our server system some of our flights are getting affected all over the world. Work is on in full swing to restore the system. We sincerely regret inconvenience caused to passengers.