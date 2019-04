ന്യൂഡല്‍ഹി: എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ സെര്‍വര്‍ തകരാറിലായതിനെ തുടര്‍ന്ന് കമ്പനിയുടെ ആഭ്യന്തര-അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ താറുമാറായി. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 3.30 മുതല്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ സീത (SITA) സെര്‍വര്‍ തകരാറിലാണെന്നാണ് വിവരം. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ പല വിമാനങ്ങളും വൈകിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇതോടെ എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാര്‍ ദുരിതത്തിലായി. ഡല്‍ഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ യാത്രക്കാര്‍ തിങ്ങി നിറഞ്ഞതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ എ.എന്‍.ഐ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

Air India flights affected as airline's SITA server is down all over India & overseas since 3:30 am. More details awaited. #Visuals from Indira Gandhi International Airport in Delhi pic.twitter.com/Wl2hElACUU