ന്യൂഡൽഹി: വാട്‌സാപ്പിലൂടെയെത്തിയ പെഗാസസ് മാല്‍വെയര്‍ വിവിധ വ്യക്തികളെ രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിച്ച സംഭവം വിവാദമായിരിക്കെയാണ് കൂടം കുളം ആണവനിലയത്തിലെ കംപ്യൂട്ടറുകളില്‍ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സിയും ജാഗ്രതയിലാണ്.

കുടംകുളം ആണവനിലയത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയ മാല്‍വെയര്‍ ഉത്തര കൊറിയന്‍ നിര്‍മിതമായ ഡി ട്രാക്ക് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്താനും ബാധിക്കപ്പെട്ട കംപ്യൂട്ടര്‍ ശൃംഖലയുടെ നിയന്ത്രണം കൈക്കലാക്കാന്‍ ഹാക്കര്‍മാരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൈറസ് ആണിത്. കൂടം കുളം ആണവനിലയത്തിലെ പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു സൈബര്‍ ആക്രമണമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ സ്‌പേസ് റിസര്‍ച്ച് ഓര്‍ഗനൈസേഷനും , ന്യൂക്ലിയര്‍ പവര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ജാഗ്രതയിലായിരിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ ഒരു സൈബര്‍ ആക്രമണത്തെ നേരിടാന്‍ ഏത് രീതിയിലുള്ള മുന്നൊരുക്കമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഐഎസ്ആര്‍ഓ ഒദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ഭീഷണിയുണ്ടായത് മുതല്‍ ഐഎസ്ആര്‍ഓ ഒരു മള്‍ടി-ആക്ഷന്‍ ടീമിന് തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

2016 ല്‍ ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ സേനയുടെ ഇന്റേണല്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്കില്‍ നുഴഞ്ഞുകയറിയ മാല്‍വെയര്‍ തന്നെയാണ് കൂടംകുളത്തും കണ്ടെത്തിയതെന്ന്

ദക്ഷിണ കൊറിയ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇഷ്യൂ മേക്കേഴ്‌സ് ലാബ് എന്ന സൈബര്‍ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനം അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിന് പിന്നില്‍ ഉത്തരകൊറിയന്‍ ഹാക്കര്‍ സംഘമായ ലസാറസ് ആണ് എന്നും ഇവര്‍ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. .

