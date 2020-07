ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അവതരിപ്പിച്ച കോവിഡ്-19 കോണ്‍ടാക്റ്റ് ട്രേസിങ് ആപ്ലിക്കേഷനായ ആരോഗ്യസേതുവിന്റെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ സ്ഥിരമായി നീക്കം ചെയ്യാം. ആപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റിലാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സ്ഥിരമായി നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ സേതുവില്‍ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം നീക്കം ചെയ്യാനാവും.

ഇത് കൂടാതെ കോവിഡ്-19 ഭീഷണി അറിയുന്നതിന് ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫീച്ചറും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിന്റെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ്, ഐഓഎസ് പതിപ്പുകളില്‍ ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ ലഭിക്കും.

ആരോഗ്യ സേതുവിലെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങള്‍ മൂന്നാംകക്ഷി ആപ്ലിക്കേഷനുകളുമായി പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു സൗകര്യവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുമായി തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കണോ എന്ന് ഉപയോക്താവിന് തീരുമാനിക്കാം. ഇതിനായി ആപ്പ് സെറ്റിങ്സില്‍ അപ്രൂവല്‍ ഫോര്‍ ആരോഗ്യ സേതു സ്റ്റാറ്റസ് എന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്താല്‍ മതി. ഈ സംവിധാനം നിലവില്‍ ഐഒഎസ്‌ ആപ്പില്‍ മാത്രമാണുള്ളത്.

ആപ്പ് സെറ്റിങ്സില്‍ പോയാല്‍ 'ഡിലീറ്റ് മൈ അക്കൗണ്ട്' ഓപ്ഷന്‍ കാണാം. ഇതുവഴി ആപ്പ് ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സെര്‍വറില്‍ നിന്നും ഈ വിവരങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാന്‍ 30 ദിവസമെടുക്കും

