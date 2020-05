ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്ന വിമാന യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ആരോഗ്യ സേതു ആപ്ലിക്കേഷനിലെ അംഗത്വം നിര്‍ബന്ധമാക്കിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. എന്നാല്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം അന്തിന തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല.

ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങളില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുണ്ടോ, കോവിഡ് ബാധിതരുള്ള ഇടങ്ങളില്‍ അറിയാതെ സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉപയോക്താവിന് കോവിഡ് ബാധിക്കാനിടയുണ്ടോ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ആരോഗ്യ സേതു.

വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തില്‍ നിന്നുള്ള നിര്‍ദേശം അംഗീകരിച്ചാല്‍ ഫോണില്‍ ആരോഗ്യ സേതു ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഇല്ലാത്തവരെ വിമാനത്തില്‍ കയറാന്‍ അനുവദിക്കില്ല.

മൂന്നാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മെയ് 17 ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. വിമാന യാത്രകള്‍ പുനസ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ നിന്നും ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതേസമയം ചൊവ്വാഴ്ച രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നാലാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സംബന്ധിച്ച സൂചന നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ച് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും.

മാര്‍ച്ച് 25 മുതല്‍ സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയില്‍ വിമാന യാത്രകളും നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ ചരക്ക് വിമാനങ്ങള്‍, രോഗ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും പൗരന്മാരെ തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള ദൗത്യ വിമാനങ്ങള്‍ പോലുള്ളവയ്ക്ക് അനുവാദമുണ്ട്.

Content Highlights: Aarogya Setu App may Be Made Mandatory for Air Travellers