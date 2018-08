ന്യൂഡല്‍ഹി: ആധാര്‍കാര്‍ഡ് ദാതാക്കളായ യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സൗജന്യ ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ അറിയാതെ അവരുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണുകളില്‍ സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി വാര്‍ത്ത.

ആധാര്‍ ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ നമ്പര്‍ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ കോണ്‍ടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം പിടിച്ചതെന്നറിയാതെ അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകള്‍. രാജ്യത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് ഫോണുകളില്‍ ആധാര്‍ ഹെല്‍പ്പ്‌ലൈന്‍ നമ്പര്‍ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.എന്നാല്‍ ഫോണുകളില്‍ ആധാര്‍ ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് യുഐഡിഎഐ പറഞ്ഞു.

സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടുകള്‍ സഹിതമാണ് ചിലയാളുകള്‍ ട്വിറ്റര്‍ വഴി അവരുടെ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചത്. മുന്നറിയിപ്പുകളില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നതിന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.

ട്രായ് ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍.എസ് ശര്‍മ തന്റെ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച് ഹാക്കര്‍മാരെ വെല്ലുവിളിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ കോലാഹലങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ആധാറും യുഐഡിഎഐയും വീണ്ടും ട്വിറ്ററില്‍ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാവുകയാണ്.

ആര്‍.എസ് ശര്‍മ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ പങ്കുവെച്ചതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകള്‍, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍, ഇമെയില്‍, ജനനതീയ്യതി, പാന്‍ നമ്പര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ട്വിറ്ററിലെ എത്തിക്കല്‍ ഹാക്കര്‍മാര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

Just Noticed. Many new mobiles sold in India coming with UIDAI 1947 tollfree number prestored in contacts.Noticed this in Samsung & Micromax .



Is there any govt order for these?

Or is it a result of Govt's arm twisting?