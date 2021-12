ന്യൂയോര്‍ക്ക്: കോവിഡ് 19 പകര്‍ച്ചാവ്യാധിയുടെ കാലത്ത് കൂടുതല്‍ പേര്‍ ഓണ്‍ലൈനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോകജനസംഖ്യയില്‍ 37 ശതമാനം പേര്‍ (ഏകദേശം 300 കോടിയോളം പേര്‍) ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തവര്‍ ആണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ.

വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ 290 കോടി ജനങ്ങളില്‍ 96 ശതമാനവും ഇതുവരെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ അന്തര്‍ദേശീയ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ യൂണിയന്‍ (ഐടിയു) കണക്കാക്കി.

അതേസമയം ഓണ്‍ലൈനിലേക്ക് കടന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം 2019ല്‍ 410 കോടി ഉണ്ടായിരുന്നത് 2021 ആയപ്പോള്‍ 490 കോടിയിലെത്തിയതായി ഐടിയു പറഞ്ഞു. ഇതില്‍ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകള്‍ സ്ഥിരമായി ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്തവരും, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും കണക്ഷന്‍ വേഗത പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുവരുമാണ്.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ ആദ്യ വര്‍ഷം ആഗോള തലത്തിലുള്ള ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തില്‍ 10 ശതമാനം വര്‍ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദശാബ്ദത്തില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വളര്‍ച്ചയാണിത്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍, സ്‌കൂള്‍ അടക്കല്‍, ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവയെല്ലാം ഈ വളര്‍ച്ചാനിരക്കിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ഈ വളര്‍ച്ചയിലും അസമത്വം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലഭ്യത പലപ്പോഴും താങ്ങാനാവുന്നില്ല. വികസനം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 46 രാജ്യങ്ങളില്‍ ഏകദേശം മുക്കാല്‍ ഭാഗവും ഒരിക്കലും ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണ്.

വികസ്വര രാജ്യങ്ങളില്‍ ലിംഗ വ്യത്യാസം കൂടുതല്‍ പ്രകടമായതിനാല്‍, യുവാക്കളും പുരുഷന്മാരും നഗരവാസികളും പ്രായമായവരേക്കാളും സ്ത്രീകളേക്കാളും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരേക്കാളും ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നവരാണ്.

ദാരിദ്ര്യം, നിരക്ഷരത, വൈദ്യുതി ലഭ്യതക്കുറവ്, ഡിജിറ്റല്‍ അറിവില്ലായ്മ എന്നിവയെല്ലാം ആളുകളെ ഡിജിറ്റല്‍ സേവനങ്ങളില്‍ നിന്ന് അകറ്റിനിര്‍ത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഐടിയു പറഞ്ഞു.

